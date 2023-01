Promozione: Amatrice tenta il colpo per volare in vetta, al Gudini il derby Cantalice-Vdp

RIETI - Domenica chiave quella che stanno per affrontare le reatine. La prima di ritorno vale tantissimo per tutte le squadre in campo. Si prende tutta la scena la sfida al vertice tra Settebagni e Amatrice che può valere il primo posto per i rossoblù. Al Gudini il derby fra Cantalice e Valle del Peschiera. Poggio Mirteto sul difficile campo del Real San Basilio. Per Bf Sport e Passo Corese scontri fondamentali in ottica salvezza.

Settebagni-Amatrice (ore 11, arbitro Madonna di Civitavecchia, 2-2 la gara di andata)

Clima teso in casa rossoblù, la sfida con il Settebagni può valere una stagione. I padroni di casa non hanno mai perso una partita, sei i pareggi, tre sono arrivati proprio fra le mura amiche. Arrivano anche da una vittoria in Coppa per 4-0 che ha immesso ancora più morale. I rossoblù dopo una fila di undici risultati consecutivi, proprio la precedente uscita sono caduti in casa del Tor Lupara (1-0). La settimana trascorsa, causa neve, non ha permesso di poter mettere in campo i migliori allenamenti che si sono sviluppati in tre sedi diverse. Per il gruppo questo non è un alibi, ci sono forti motivazioni per fare bene.

Vincenzo Angelone, tecnico dell’Amatrice

«Domani andremo a giocare sul campo della prima in classifica con tanta rabbia a causa della sconfitta contro il Tor Lupara. Dobbiamo trasformare la rabbia in energia positiva. Ci giochiamo il primato, saremo concentrati. È una partita importante anche se non determinante. Non dobbiamo sbagliare. Serve una prestazione di livello per poter uscire con la vittoria dal loro campo. È stato una settimana difficile ma non è un alibi».

Cantalice-Valle del Peschiera (ore 18, arbitro Roncaioli di Roma1, 1-1 la gara di andata)

Il derby si giocherà al Gudini alle 18 causa impraticabilità del Ramacogi ghiacciato per il maltempo dei giorni scorsi. La matricola cerca punti in ottica salvezza, il Cantalice la vittoria per restare agganciata alle prime posizioni del girone. Un vero e proprio derby fra due squadre che si conoscono alla lettera, si incontrano amici di tutti i giorni. Due fra tutti Francesco e Diego.

Francesco Rossi, Cantalice

«Sarà una partita intensa di emozioni dato che è un derby tra due squadre che ci tengono a far bella figura e dimostrare il proprio valore! Non bisogna sottovalutare niente perché ogni dettaglio in partite così fa la differenza! Loro sono un ottima squadra pronti a fare male se messi nelle condizioni giuste!Noi veniamo da ottime prestazione che non sono state coronate dalla vittoria! Vogliamo tornare a vincere e non c’è scusa migliore per farlo in un derby».

Diego Colasanti, Valle del Peschiera

«La partita è molto importante. Iniziare con i tre punti il girone di ritorno è fondamentale per mentalità e classifica. Vincere un derby è sempre una bella soddisfazione. Ci teniamo tantissimo, siamo finalmente al completo».

Simone Patacchiola, tecnico del Cantalice

«Sara un derby e sicuramente non sarà una gara semplice. Noi vogliamo i tre punti e daremo il massimo per conquistarli. I ragazzi hanno lavorato molto e abbiamo la consapevolezza di migliorare il nostro andamento casalingo visto che la maggior parte dei punti li abbiamo fatti fuori casa».

Antonio Pezzotti, tecnico del Valle del Peschiera

«Giochiamo su un campo diverso dal nostro ma non ci sono scusanti. Dobbiamo fare una partita a viso aperto dove dobbiamo strappare almeno un punto. Per noi fare risultato è fondamentale. Sarà una partita bella sicuramente. Match difficile ma noi non demeritiamo mai contro nessuno. Il campo deciderà».

Real San Basilio-Poggio Mirteto (ore 14:30, arbitro Leite do Rosario di Aprilia, 1-0 il match di andata)

I mirtensi ripartono su uno dei campi più difficili del girone. Il Real San Basilio in casa ha raccolto 19 punti su 25 totali. Solo una sconfitta. Servirà una prestazione sopra le righe.

Antonio Domenici, tecnico del Poggio Mirteto

«Domenica passata abbiamo fatto una vittoria molto importante, per intensità e convinzione ma anche perché è venuta allo scadere su un campo molto insidioso. Adesso ci aspetta la trasferta più dura a livello ambientale, a livello tecnico/tattico ed a livello di posta in palio. Affronteremo San Basilio che giocherà sapendo già il risultato dello scontro al vertice tra Settebagni ed Amatrice, che sarà ferito per la sconfitta di coppa Italia ma soprattutto che non perde in casa in campionato da tempo enorme! Sarà una prova di grande difficoltà, ma noi arriviamo al confronto molto sereni e consapevoli che dovremo dare tutti quel qualcosa di più per fare un risultato positivo! A San Basilio, se non lotti in modo verticale, non fai punti. E non li fai perché sono “caciaroni”, bensì non li fai perché sono legati alla maglia e giocano al massimo ogni minuto di partita! Sarà bello affrontare Maverick e compagni».

Bf Sport-Grifone Gialloverde (ore 15, arbitro Masevsky di Ciampino, 0-1 la gara di andata)

Al Gudini è già scontro salvezza. Gara fondamentale per i reatini che distano un punto dal Grifone Gialloverde. La vittoria potrebbe risollevare le sorti di una stagione complicata.

Raffaele Battisti, tecnico del Bf Sport

«Giochiamo una partita sicuramente importante che però i ragazzi non devono vivere male, loro già sanno il valore della gara. Non saranno da meno le altre partite. Adesso bisogna abbinare la prestazione al risultato. Serve di continuare con questo spirito e con questa voglia. Serve portare punti a casa in questo scontro diretto. Loro giocano un buon calcio. Sarà sicuramente una bella battaglia, speriamo che il risultato ci dia quella gioia che è da tanto che ci aspettiamo».

Tor Lupara-Passo Corese (ore 11, arbitro Folca di Frosinone, 1-0 la gara di andata)

Il Passo Corese va in trasferta su un campo difficile. Ì padroni di casa arrivano da una vittoria con l’Amatrice. Per il Passo Corese la gara è fondamentale. I tre punti consentirebbero di riaprire la lotta salvezza e di accorciare sulle dirette concorrenti”.

Claudio Gerini, tecnico del Passo Corese

«Affrontiamo una squadra in salute dopo la vittoria contro l’Amatrice. Il fattore campo è importante, loro hanno fatto molti punti in casa. Stiamo lavorando tanto, speriamo di averla preparata bene. Dobbiamo ripetere almeno sotto il punto di vista caratteriale la gara di domenica scorsa. Pretendo una prova di maturità e di grande carattere».

Le altre gare

Futbol Montesacro-Nomentum

Riano-Sant’Angelo Romano

Athletic Soccer-Sporting Montesacro

La classifica

Settebagni 33

Amatrice 31

Sant’Angelo Romano 27

Sporting Montesacro e Real San Basilio 25

Poggio Mirteto 24

Nomentum 22

Cantalice e Futbol Montesacro 20

Riano e Athletic Soccer Accademy 17

Tor Lupara 16

Valle del Peschiera 15

Grifone Gialloverde 13

Bf Sport 12

Passo Corese 7