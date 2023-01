Promozione: spiccano i derby Poggio Mirteto-Bf Sport e Passo Corese-Vdp. Parlano tecnici e giocatori

RIETI - Domenica che terrà tutti col fiato sospeso: la Promozione apre le porta alla XIV giornata. Due derby fra le reatine, entrambi in casa delle Sabine. Difficili gare per Amatrice e Cantalice che possono salire più in alto.

Poggio Mirteto-Bf Sport (ore 11, arbitro Caniglia di Roma 1)

Fra i mirtensi e reatini non è mai una semplice gara. Le due compagini si sono già affrontate nella passata stagione e i loro percorsi sono stati molto simili. L’attuale stagione in Promozione ha invece percorsi e ambizioni differenti, entrambi arrivano da un momento negativo ma le motivazioni degli ospiti, penultimi nel girone, sono più importanti. Entrambe le compagini arrivano alla gara dopo un pareggio. Kristian Morelli è l’unico ex della gara, il terzino classe 2003 veste la maglia del Poggio Mirteto dopo quella della Bf Sport indossata nella passata stagione.

Gianmarco Cardini, Bf Sport

«Veniamo da un periodo buio e il pareggio di domenica è un ottimo segnale per ognuno di noi che però non deve illuderci. Domani sarà un “derby” in cui chi avrà più coraggio, umiltà e fame, avrà la meglio. Conosciamo i nostri avversari e sappiamo che sono una bella squadra ma sopratutto un bel gruppo, ma noi non possiamo più permetterci passi falsi, ogni partita d’ora in avanti e fondamentale per raggiungere la salvezza, sono fiducioso».

Kristian Morelli, Poggio Mirteto

«Non sarà una partita facile, essendo un ex conosco bene i nostri avversari. Loro sono una grande squadra e dove mi sono trovato benissimo. Mi aspetto una partita combattuta e soprattutto di grande prestazione di entrambe le squadre, per noi è molto importante vincere visto che veniamo da quattro sconfitte di fila e un pareggio. La vittoria riporterebbe serenità».

Antonio Domenici, tecnico del Poggio Mirteto

«Come detto abbiamo sempre in testa, nel cuore e sulle gambe la sola voglia di dare battaglia gara dopo gara, minuto per minuto, azione per azione. Domenica scorsa lo abbiamo dimostrato, credendo nel risultato fino in fondo! Anche con la Bf Sport, io ed i ragazzi siamo pronti».

Raffaele Battisti, tecnico della Bf Sport

«Affrontiamo un’ottima squadra, ben allenata ma che viene da un periodo non troppo buono. È una squadra fisica che ha elementi importanti di categoria superiore. Giochiamo in un campo non bello. Abbiamo preparato la partita molto bene, i ragazzi si sono impegnati molto. Noi ci giocheremo le nostre carte».

Passo Corese-Valle del Peschiera (ore 11, arbitro Ruqa di Roma 2)

Fra Passo Corese e Vdp è un derby che vale tanto in ottica salvezza. I bianconeri sono ultimi nel girone e in settimana è arrivato l’ennesimo cambio in panchina. Il Valle del Peschiera arriva alla gara dopo il ko contro l’Amatrice dove però ne è uscita a testa alta. In casa della matricola torna Leonardo Severoni dopo alcuni chiarimenti risolti con la società.

Andrea Loreti, Passo Corese

«È una partita per noi fondamentale così come lo saranno le prossime due o tre gare. Siamo sereni e sono sicuro che faremo una buonissima partita in casa».

Jacopo di Lorenzo, Vdp

«Domani sarà una partita fondamentale per il nostro cammino, siamo una squadra giovane e sono convinto che miglioreremo di partita in partita. Ci stiamo allenando bene e con il ritorno di Severoni sicuramente avremo un arma in più».

Paolo Simonetti. ds del Passo Corese

«Mi aspetto una partita difficile, sia per la nostra situazione che per la squadra avversaria. Conosco il mister Pezzotti come allena le sue squadre sia dal punto di vista tattico che fisico. Mentalmente la nostra squadra, naturalmente non è al massimo, ma ci aspettiamo una reazione positiva».

Antonio Pezzotti, tecnico del Vdp

«Torna Severoni ma ho dubbi su De Gennaro e Laureti. Tutte le gare sono difficili a modo loro, loro hanno cambiato allenatore prendendo il mio amico Claudio. Non mi aspetto una partita facile, loro non hanno perso le speranze. Entrambe abbiamo l’obiettivo della salvezza».

Amatrice-Athletic Soccer Accademy (ore 14:30, arbitro Gilardi di Tivoli)

L’Amatrice deve restare in scia del Settebagni e può farlo solo vincendo tutte le gare che portano allo scontro diretto del 29 febbraio. Gli ospiti arrivano da un buon momento.

Vincenzo Angelone, tecnico dell’Amatrice

«Abbiamo passato una settimana difficile fra infortunati ed altri ragazzi colpiti da malanno di stagione. Contiamo di recuperare tutti per domenica. Sarà una partita importante contro una squadra che è in salute. Noi dobbiamo ottenere il massimo».

Sporting Montesacro-Cantalice (ore 11, arbitro Imbrogno di Ciampino)

Sfida ad armi pari fra Sporting Montesacro e Cantalice. Solo tre punti separano le due compagini e la vittoria da parte dei reatini li balzerebbe ai piani alti del girone. I padroni di casa arrivano dall’ampio successo in casa del Passo Corese. Il Cantalice arriva al completo.

Simone Pataccchiola, tecnico del Cantalice

«Sarà una gara durissima contro una squadra costruita per vincere. I ragazzi sanno che non sarà per niente facile e in settimana hanno lavorato bene. Massimo rispetto per gli avversari ma noi daremo il massimo per portare punti a casa e muovere la classifica».

Le altre gare (XIV giornata)

Sant’Angelo Romano-Futbol Montesacro

Real San Basilio-Riano

Nomentum-Tor Lupara

Grifone Gialloverde-Settebagni

La classifica

Settebagni 29

Amatrice 28

Sant’Angelo Romano 24

Sporting Montesacro e Real San Basilio 21

Nomentum, Cantalice e Poggio Mirteto 18

Riano, Athletic Soccer Accademy e Futbol Montesacro 17

Grifone Gialloverde e Tor Lupara 13

Valle del Peschiera e Bf Sport 12

Passo Corese 4