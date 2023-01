Promozione: spicca il derby Valle del Peschiera-Amatrice. Le aspettative di giocatori e tecnici

RIETI - Torna il campionato di Promozione: terminata la sosta si riparte dalla tredicesima giornata. Due in casa, quattro in trasferta. Al Gentile di Grotti il derby fra Vdp e Amatrice.

Valle del Peschiera- Amatrice (ore 14:30, arbitro Spagnoli di Tivoli)

A Grotti va in scena un derby molto particolare. Vdp e Amatrice si sfidano per la prima volta in assoluto. Amatrice arriva alla sfida secondo in classifica a -3 dal primo posto e con il miglior attacco del girone. I padroni di casa sono dentro la zona calda. Dalla loro parte la terza miglior difesa.

Simone Natali, Vdp

«La partita contro l’Amatrice è sentita da parte di tutti, sia noi giocatori che società , noi vogliamo fare bene. Abbiamo preso questo periodo di stop per prepararci al meglio , dobbiamo essere in grado di fare una gran partita per ritrovare la serenità che ci serve. Abbiamo obiettivi diversi, noi la salvezza e loro il campionato, bisogna essere umili e mettercela tutta».

Paolo Cenfi, Amatrice

«Il Vdp è una squadra giovane che sta disputato un discreto campionato. Subiscono molto poco e questo è tutto merito del mister. Sarà una partita difficile su un campo diverso dal nostro. Daremo il massimo per portare a casa i tre punti».

Antonio Pezzotti, tecnico Vdp

«Andiamo ad affrontare una fortissima squadra ma noi in queste partite diamo il massimo. Sappiamo il loro potenziale. Massimo rispetto ma saremo combattivi. Sul nostro campo non sarà così facile vincere».

Vincenzo Angelone, tecnico Amatrice

«Domenica avremo una partita insidiosa perchè incontreremo una buona squadra al di là della posizione in classifica che occupa e perché giocheremo su un campo che non permette una buona circolazione di palla. Noi veniamo da un buon periodo di gioco e di risultati, interrotto con la pausa delle festività, ma abbiamo tutta l’intenzione di ripartire con il piede giusto».

Riano-Cantalice (ore 11, arbitro Sisti di Viterbo)

Partita con un sapore speciale. Riano e Cantalice si sono già affrontate nella passata stagione in Eccellenza, stagione che per entrambe è terminata con una retrocessione. La stagione non è iniziata nel migliore dei modi per nessuna delle due ma ora stanno risalendo.

Simone Patacchiola, tecnico Cantalice

«Partita difficile contro una squadra in salute. Vogliamo dare continuità ai risultati precedenti e per farlo dovremmo dare il massimo. I ragazzi stanno bene e hanno lavorato con serietà sarà sicuramente una bella gara».

Futbol Montesacro- Poggio Mirteto (ore 11, arbitro Di Folca di Frosinone)

Il Poggio Mirteto torna in campo, in trasferta incontra il Futbol, una squadra ostica. I mirtensi non vincono dal 27 novembre e la sosta deve aver ricaricato le batterie. Le due compagini si sono già sfidate in Coppa Italia dove però sono passati i romani (1-1 nel match di andata, 1-3 quello di ritorno).

Antonio Domenici, tecnico Poggio Mirteto

«Si riparte! Abbiamo in testa, nel cuore e sulle gambe la sola voglia di dare battaglia gara dopo gara, minuto per minuto, azione per azione. Dicembre, mese nero per noi, è passato e non abbiamo tempo ne di guardare indietro tantomeno di piangerci addosso: il tempo del rammarico è finito, adesso inizia il tempo dei punti! Testa solo a dare tutti noi stessi nella gara di Montesacro, squadra che rispettiamo e che abbiamo avuto modo di “subire” in Coppa Italia. Io ed i ragazzi siamo pronti».

Bf Sport-Real San Basilio (ore11, arbitro Ferrara di Ciampino)

La Bf Sport torna al Gudini. Serve invertire la rotta in questo nuovo anno. Torna Antonacci, in dubbio Cardini, out Grillo per infortunio. I nuovi arrivati: Pecchi e Battisti stanno facendo bene.

Raffaele Battisti, tecnico Bf Sport

«Andiamo ad affrontare una squadra che è partita per fare un campionato di vertice. Sarà sicuramente una partita dura, loro avranno sicuramente i loro tifosi. I miei ragazzi la stanno vivendo sempre con serenità. Vedremo Cardini come sta. Abbiamo lavorato bene durante questa sosta. Torna qualche ragazzo altro non ci saranno. In questo nuovo anno dobbiamo voltare pagina e mettere dentro qualche punticino».

Sporting Montesacro- Passo Corese (ore 11, arbitro Masevsky di Ciampino)

La strada del Passo Corese inizia di nuovo in salita, i sabini sono ospiti di una delle formazioni più forti del girone.

Marcello Fioravanti, tecnico Passo Corese

«I ragazzi stanno bene. Sarà una partita difficilissima, affrontiamo una grande squadra che noi rispettiamo ma faremo il massimo. Combatteremo per il risultato».

Le altre gare

Settebagni-Sant’Angelo Romano

Tor Lupara-Grifone Gialloverde

Athletic Soccer Accademy-Nomentum

La classifica

Settebagni 28

Amatrice 25

Sant’Angelo Romano 23

Real San Basilio 20

Sporting Montesacro e Nomentum 18

Cantalice e Poggio Mirteto 17

Riano e Futbol Montesacro 16

Athletic Soccer Accademy 14

Grifone Gialloverde, Vdp e Tor Lupara 12

Bf Sport 11

Passo Corese 4