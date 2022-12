Promozione: spicca il doppio derby al Gudini e a Passo Corese. Le aspettative di tecnici e giocatori

RIETI - Doppio derby nell’ XI giornata di Promozione. Sfide ricche di significato per tutte le reatine.

Passo Corese-Amatrice (ore 11, arbitro Gramorelli di Ciampino)

Al Di Tommaso è derby alla lontana. Il Passo Corese del nuovo tecnico Fioravanti sfida la corazzata Amatrice del subentrato ad inizio stagione, mister Angelone. Percorsi opposti fra le due compagini. Situazione difficile per i padroni di casa che nel mercato invernale hanno visto arrivare ben otto acquisti. L’Amatrice a -3 dalla vetta cerca il primo posto.

Francesco Manna, capitano del Passo Corese

«Per noi non ha un sapore diverso, tutte le gare saranno delle finali e come affronteremo l’Amatrice dovremo affrontare tutte le altre. Vincere sarebbe bello, ci darebbe un’iniezione di fiducia straordinaria: daremo il massimo».

Simone Colangeli, capitano dell’Amatrice

«Anche l’ultima in classifica è da temere. Il Passo Corese è una squadra rivoluzionata che sta cercando di ritrovare il successo. Sappiamo che daranno l’anima ma noi vogliamo i tre punti».

Marcello Fioravanti, tecnico del Passo Corese

«Mi trovo ad affrontare subito un avversario importante. La squadra è arrabbiata ed ha voglia di rimettersi in gioco. Dobbiamo ritrovare il divertimento in quello che facciamo poi invertiremo la tendenza. Il calcio per me è un gioco povero che arricchisce il cuore e noi con il cuore dobbiamo fare la differenza. I ragazzi sono consapevoli che domani incontriamo una squadra di tutto rispetto. Speriamo di divertirci e di fare una bella partita. Le grandi sfide di fanno dare il massimo».

Vincenzo Angelone, tecnico dell’Amatrice

«Incontriamo una squadra che non sta attraversando un buon momento a differenza nostra che veniamo da una striscia di risultati positivi, risultati che ci hanno permesso di raggiungere il secondo posto in classifica. È una partita da affrontare con il piglio giusto, con il massimo rispetto dell’avversario al di là del posto in classifica che occupa, anche perché giochiamo su un campo in terra dove non è facile giocare nel modo in cui siamo abituati».

Bf Sport -Cantalice (ore 14:30, arbitro Carucci di Roma2)

Non è mai un semplice derby fra Bf Sport e Cantalice, per di più in una stagione che vede entrambe in difficoltà realizzativa. Undici i punti delle due formazioni. I padroni di casa non vincono dal 23 ottobre, negli ultimi due mesi due pareggi. Sul fronte mercato, la società sta rimpolpando una rosa in difficoltà. In panchina domani si rivedrà Cardini ma impossibile il suo ingresso in campo. Più omogeneo il percorso del Cantalice anche se ha realizzato cinque pareggi in dieci giornate. La difficoltà realizzativa è presente ma il gioco espresso non manca mai. Fuori Accardo per l’infortunio riportato nella gara contro l’Amatrice. Partita speciale per Matteo Mostarda dove affronterà il suo ex compagno di squadra e secondo allenatore nel Rieti di mister Parlato, mister Raffaele Battisti.

Leonardo Grillo, capitano Bf Sport



«Il pareggio non serve a nessuna delle due squadre. Inoltre per i valore dei singoli e per le prestazioni nessuna squadra merita questa posizione di classifica. Sarà una partita dura. Che vinca il migliore».

Emiliano Agnesi, capitano del Cantalice

«Credo che domenica è un altro derby importantissimo sia per noi che per loro. Noi veniamo da una sconfitta amara con l’Amatrice che lascia la voglia di rifarsi subito. Abbiamo voglia di fare risultato è faremo di tutto per portare via i tre punti. Da parte loro sarà uguale,hanno preso giocatori importanti e bravi che conosciamo bene, abbiamo tutti e due bisogno di punti per risalire la classifica,sarà una partita difficile ma cercheremo di affrontarla nei migliori dei modi».

Raffaele Battisti, tecnico della Bf Sport

«Partita complicata come tutti i derby. Affrontiamo una squadra che credevo potesse stare nei piani alti della classifica ma ogni campionato ha una storia a se. Cantalice è una squadra dove ci sono giocatori che per la categoria sono molto importanti. A loro manca il terminale offensivo ma hanno una rosa con un grande valore. Noi stiamo soffrendo da un po’, faremo in modo, visti gli arrivi, di portare respiro alla nostra classifica».

Simone Patacchiola, tecnico del Cantalice

«Sarà un altro derby e come tale va affrontato. Tutte e due le squadre non sono in un buon momento e la partita di domenica sarà per noi decisiva. Chiunque scenderà in campo dovrà dare tutto se vogliamo portare via punti».

Tor Lupara-Poggio Mirteto (ore 11, arbitro Gilardi di Tivoli)

I mirtensi dopo gli ultimi due ko è alla ricerca del successo per restare sulla scia delle grandi.

Antonio Domenici, tecnico del Poggio Mirteto

«Domenica ci aspetta una gara complicata, sia per il valore degli avversari che per il nostro momento storico : abbiamo bisogno di invertire il nostro momento negativo e per farlo dovremo dare tutti il massimo e fare una gara di grande attenzione».

Valle del Peschiera- Grifone Gialloverde (ore 14:30, arbitro Forte di Albano Laziale)

Al Gentile di Grotti il Vdp vuole i tre punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica. Torna Leonardo Severoni dopo aver scontato la classifica ma la notizia più importante è il ritorno di Jacopo di Lorenzo, non dal primo minuto ma il tecnico promette di fargli prendere minutaggio.

Antonio Pezzotti, tecnico del Vdp

«Sono le partita che dobbiamo fare nostre. Il campo inciderà molto, sarà difficile fare gioco. Loro sono una squadra alta e ben strutturata. Cercheremo di fare la nostra gara. Noi siamo al completo».

Le altre gare (XI giornata)

Futbol Montesacro-Riano

Settebagni-San Basilio

Sporting Montesacro-Nomentum

Athletic Soccer Accademy- Sant’Angelo Romano

La classifica

Settebagni 22

Sant’Angelo Romano, Amatrice, San Basilio 19

Poggio Mirteto 17

Sporting Montesacro e Nomentum 15

Riano 13

Athletic Soccer Accademy, Valle del Peschiera e Futbol Montesacro 12

Cantalice e Bf Sport 11

Tor Lupara 9

Grifone Gialloverde 8

Passo Corese 4