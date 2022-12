Promozione: derby Cantalice-Amatrice, Vdp cerca conferme, P. Mirteto, Bf Sport e P. Corese per il riscatto

RIETI - La Promozione apre le danze della X giornata: match di rilievo fra le reatine. Al Ramacogi è clima derby, il Cantalice aspetta l’Amatrice. Poggio Mirteto cerca di accorciare in vetta mentre il Vdp vuole espugnare Sant’Angelo Romano. Bf Sport e Passo Corese vogliono ritrovare la vittoria, i sabini sono ospiti di un grande ex.

Cantalice-Amatrice (ore 11, arbitro Madonna di Civitavecchia)

Al Ramacogi una sfida da un sapore speciale: Cantalice e Amatrice si sfidano per la terza volta dopo le due gare in Coppa. È stato proprio il Cantalice ad eliminare i rossoblu nelle due sfide terminate 2-1 e 1-3 valide per il primo turno del torneo. Da lì molto è cambiato, il Cantalice ha tesserato un nuovo portiere mentre Mario Monaco è passato proprio in casa Amatrice. Per quest’ultima la novità più importante è sicuramente il tecnico, i rossoblù sono passati da Desideri a Angelone. In campionato dopo un avvio sotto le aspettative, l’Amatrice ha premuto il pedale dell’acceleratore ed ora si trova al terzo posto del girone. Il Cantalice dopo un buonissimo avvio in Coppa ha pagato infortuni e un po’ di sfortuna ritrovandosi oggi in decima posizione.

Francesco Mattei, centrocampista del Cantalice

«Credo che quando si affronta una squadra come l’Amatrice, data la forza dell'organico, sia facile trovare motivazione.Sono fiducioso nel nostro gruppo e alla lunga verrà fuori, ma dobbiamo dare continuità di risultati sin da subito, pur avendo di fronte una squadra molto competitiva della quale abbiamo grande rispetto, ma nessun timore».

Paolo Cenfi, terzino sinistro dell’Amatrice

«Sarà una partita molto difficile da affrontare, ci troviamo contro una squadra preparata e composta da ottimi giocatori. Ci aspettiamo una partita equilibrata ma siamo consapevoli di poter portare a casa i 3 punti. Cantalice ci ha eliminato dalla coppa facendo saltare il nostro primo obiettivo stagionale e quindi dobbiamo giocare anche ricordando le due sconfitte rimediate. Ci stiamo allenando bene, con molta intensità e stiamo preparando la partita analizzando i loro punti di forza e i loro punti deboli. Stiamo vivendo un momento positivo e non vogliamo fermarci adesso quindi andremo a cantalice per vincere, consapevoli di affrontare uno scontro diretto per la vittoria finale».

Simone Patacchiola, tecnico del Cantalice

«Domani affronteremo la squadra che secondo me lotterà fino all ultimo per passare di categoria. È chiaro che se guardiamo le spese tra società non ci dovrebbe essere partita ma sappiamo bene che la sentenza la darà il campo. In coppa sono stati eliminati propio da noi quindi avranno voglia di riscatto da parte nostra nonostante le tante assenze troveranno una squadra che vuole i tre punti e che venderà cara la pelle».

Vincenzo Angelone, tecnico dell’Amatrice

«Incontriamo una squadra attrezzata e ben allenata, composta da ragazzi che giocano insieme da anni. Sarà una partita da affrontare con la massima concentrazione come del resto lo deve essere per tutte le gare e siamo consapevoli che servirà una grande prestazione per uscire dal loro campo con un risultato positivo, risultato importante per noi per rimanere agganciati alle prime posizioni».

Poggio Mirteto-Athletic Soccer Accademy (ore 11, arbitro Amato di Tivoli)

Dopo l’amaro ko riportato in casa del Vdp (2-1), il Poggio Mirteto torna fra le mura amiche col coltello fra i denti. Il primo posto dista quattro lunghezze e sognare non costa nulla.

Antonio Domenici, tecnico del Poggio Mirteto

«Veniamo da una gara complicata da raccontare contro Valle del Peschiera, dove la sconfitta ci brucia da morire e non solo per i punti persi. Mi da noia parlare di torti ma il ko di domenica scorsa è venuto a fronte di una partita dove abbiamo sbagliato dei gol facilissimi e dove abbiamo subito il pareggio con il loro attaccante in fuorigioco di 2 metri ed il colpo del ko su un rigore a dir poco grottesco! Detto ciò siamo “incazzati” ed ho chiesto si ragazzi di scaricare in campo la rabbia calcistica già domenica prossima contro l’ASA. Conosco bene gli avversari e stiamo lavorando per limitare le loro caratteristiche positive e colpirli in quelli che sono diciamo alcuni punti deboli che hanno. Servirà una gara a tutta frequenza sui ritmi di gioco e sull’intensità fisica, dovremo dimostrare quella fame che ho visto in tante gare quest’anno: nel rispetto totale dell’avversario e nella consapevolezza che il campo può dare sempre responsi di ogni genere, domenica vogliamo vincere e sono sicuro che arriveremo con l’atteggiamento giusto».

Sant’Angelo Romano-Valle del Peschiera (ore 11, arbitro Ventrone di Roma 1)

Sulla scia dell’entusiasmo il Vdp va in trasferta sul campo del Sant’Angelo Romano. Asse te Severoni per squalifica. Match difficile, i padroni di casa occupano il terzo posto. I reatini una grande difesa ma i romani sono il miglior attacco del girone con 22 reti.

Antonio Pezzotti, tecnico del Vdp

«La partita non è facile, loro stanno in un’ottima posizione di classifica. Noi scenderemo in campo con qualche assente. Andremo a giocarci la nostra gara, la miglior difesa è l’attacco».

Bf Sport-Futbol Montesacro (ore 14:30, arbitro Virgilio di Ciampino)

La Bf Sport torna a casa dopo la buonissima prestazione contro il Settebagni, la prima della classe, nella precedente uscita. I gialloneri non riportano una vittoria dal 23 ottobre scorso, in quasi due mesi solo un pareggio. La situazione non è delle migliori e in settimana sogno arrivate le uscite di cinque giocatori importanti.

Raffaele Battisti, tecnico della Bf Sport

«Partita difficile che entrambe le squadre affrontano dopo un periodo non buono. Speriamo di fare una buona gara come a Settebagni. Spero che questi ragazzi crescano sempre di più e che credano nel raggiungimento dell’obiettivo. Devono divertirsi impegnandosi. Serve un risultato positivo per far riprendere l’entusiasmo a questi ragazzi»

Nomentum-Passo Corese (ore 15, arbitro Forte di Albano Laziale)

Al Leprignano di Capena una sfida da un sapore speciale. Il Passo Corese va in trasferta a due passi da casa sua, sul suo ex terreno di gioco, il sintetico di Capena. Non è tutto qui: tanti gli ex della gara a cominciare dal tecnico del Nomentum, mister Fabrizio Benigni. figura storica dei sabini. Poi gli ex Somma, Palma, Pecorari e Sinibaldi. Il Passo Corese arriva alla gara in forte difficoltà e la situazione di classifica, ultima nel giorno e B, non migliora l’aspettò mentale. Il Nomentum dopo un avvio a rilento sta risalendo la classifica e nella precedente giornata ha fermato il Cantalice sul pari.

Fabrizio Vollera, presidente del Passo Corese

«Mi aspetto sicuramente di vivere forti emozioni. Giocheremo contro dei ragazzi con cui lo scorso anno abbiamo vissuto grandi gioie, sarà un piacere rivederli, un po' meno da avversari. Il campo lo conosciamo bene perché lo scorso anno era il nostro delle gare casalinghe. Per la partita mi aspetto che i ragazzi facciano una grande prestazione perché non meritano questa posizione in classifica, e cercheremo in tutti i modi di fare risultato».

Le altre gare (X giornata)

Grifone Gialloverde-Sporting Montesacro

Riano-Settebagni

Real San Basilio-Tor Lupara

La classifica

Settebagni 21

Poggio Mirteto 17

Sant’Angelo Romano, Real San Basilio e Amatrice 16

Sporting Montesacro 14

Riano, Nomentum, Vdp 12

Cantalice e Bf Sport 11

Athletic Soccer Accademy, Tor Lupara e Futbol Montesacro 9

Grifone Gialloverde 7

Passo Corese 4