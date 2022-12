Derby Vdp-Poggio Mirteto, in casa Amatrice e Passo Corese, fuori Bf e Cantalice. Le voci di tecnici e giocatori

RIETI - La IX giornata di Promozione è fondamentale in termini di classifica. Occhi puntati sul derby fra Valle del Peschiera e Poggio Mirteto. Gare difficili per Amatrice e Bf Sport. Al Cantalice servono punti. Scontro diretto di bassa classifica per il Passo Corese.

Valle Del Peschiera-Poggio Mirteto (ore 14:30, arbitro Carucci di Roma 2)

Al Gentile di Grotti va in scena un derby storico: è la prima volta in assoluto che si affrontano Valle del Peschiera e Poggio Mirteto. Gara da non sottovalutare, si affrontano due fra le formazioni che hanno subito meno reti nelle prime otto gare. Sette le reti subite dai mirtensi, otto quelle dei reatini, il merito è anche di entrambi i portieri.

Simone Natali, portiere del Valle del Peschiera

«È sicuramente una partita molto importante, noi veniamo da un periodo non perfetto dove secondo me ci è mancata anche un po' di fortuna e potevamo avere un po' di punti in più. Vincere sarebbe importantissimo per noi sia a livello di classifica per stare più tranquilli ma anche dal punto di vista mentale. Mi aspetto una partita tosta, bisognerà stare molto attenti in difesa ed essere capaci di metterla dentro nelle occasioni che andremo a creare. Non bisogna lasciare nulla al caso. Durante questa settimana ci stiamo allenando bene e vogliamo fare una bella partita per poter riprendere un po' di punti».

Valerio Luciani, portiere del Poggio Mirteto

«Sicuramente sarà una partita molto complicata, loro subiscono molto poco e dovremo essere bravi a sfruttare ogni tipo di occasione che ci verrà concessa. La scorsa giornata abbiamo conquistato una vittoria molto importante che ci ha dato una bella spinta per questa domenica e sarà importante portare a casa punti per non vanificare tutto quello che di buono abbiamo fatto fino ad oggi».

Antonio Pezzotti, tecnico del Vdp

«I ragazzi questa settimana si sono allenati bene, hanno dato veramente il massimo. Siamo quasi al completo e posso mettere in campo la formazione più adeguata. Giocheremo una partita difficile ma daremo il massimo».

Antonio Domenici, tecnico del Poggio Mirteto

«Dopo la brillante partita con lo Sporting, ci attende un derby reatino contro una squadra nuova della categoria ma che rispettiamo molto, sia per la tipologia di progetto fatto con tanti ragazzi giovani che per come stanno interpretando la categoria. È una squadra ostica da affrontare, che gioca su un campo dove giocare è molto complicato ed allenata da un mister molto preparato ed esperto. Purtroppo avremo tante assenze ma come sempre non mi posso lamentare perché ho una rosa lunga e competitiva : certo è che dovremo affrontare la partita al massimo delle nostre potenzialità al fine di portare via un risultato positivo! I ragazzi si faranno trovare pronti, di questo ne sono certo: sono uomini e giocatoti di cui mi fido ciecamente e che stanno dimostrando tutti, nessuno escluso, di aver capito l’importanza di vestire la maglia mirtense».

Amatrice-Nomentum (ore 14:30, arbitro Gilardi di Tivoli)

Al Tilesi l’Amatrice aspetta un ottimo Nomentum guidato da un tecnico che conosce bene la categoria come mister Fabrizio Benigni. Il Nomentum così come l’Amatrice, sono due formazioni costruite per vincere.

Vincenzo Angelone, tecnico dell’Amatrice

«Affronteremo una squadra ostica e ben organizzata, ci siamo preparati al meglio. Malgrado qualche defezione in settimana ,causa influenza, per domenica saremo al completo.siamo consapevoli che per ottenere i tre punti, per rimanere agganciati alle prime posizioni di classifica sarà necessario fare una prestazione di livello».

Settebagni-Bf Sport (ore 11, arbitro Ruggiero di Frosinone)

La Bf Sport affronta la prima della classe in un momento non proprio ottimale.

Raffaele Battisti, tecnico della Bf Sport

«Affrontiamo la prima della classe che sta bene sotto tutti i punti di vista. Noi in questo momento dobbiamo fare un modo di portare a casa qualsiasi risultato consapevoli di affrontare una squadra molto forte. Andremo a giocare con serenità e vedremo cosa dirà il campo. Noi stiamo passando una buon momento sia dal punto di vista mentale che dei risultati. Gli stimoli ci sono ma non basta il 100%. Spediamo che i ragazzi riescano a trovarlo, non voglio paura ma serenità».

Futbol Montesacro-Cantalice (ore 11, arbitro Milocco di Viterbo)

Servono punti per il Cantalice, contro il Futbol devono e possono arrivare.

Simone Patacchiola, tecnico del Cantalice

«Considerando il periodo di difficoltà anche domani saremo fortemente rimaneggiati comunque cercheremo di fare una partita concreta per trovare punti e muovere la classifica».

Passo Corese-Grifone Gialloverde (ore 11, arbitro Tamburro di Tivoli)

I bianconeri arrivano alla gara dopo l’esonero di mister Pietro Vecchiotti. A guidare la squadra sarà Gioradano Bonaventura, tecnico della juniores dei sabini in attesa del nome del nuovo allenatore che potrebbe arrivare ad inizio della prossima settimana. Match di fondamentale importanza, anche il Grifone Gialloverde occupa la stessa posizione del Passo Corese.

Giordano Bonaventura, tecnico Passo Corese

«Entrare dopo la gestione di un buon mister come Pietro Vecchiotti é sempre difficile specialmente se la squadra sa che sei un "traghettatore". Nonostante ciò va fatto un plauso a questi ragazzi che hanno si sono resi disponibili e stanno dando il massimo ad ogni allenamento. Sarà una partita difficile, non dobbiamo guardare la classifica piuttosto dobbiamo pensare a ricominciare muoverla. Dai ragazzi mi aspetto che diano il massimo delle loro possibilità come sempre fatto nelle partite precedenti. Sanno cosa devono fare e come muoversi, mi aspetto che siano calmi, intelligenti ma allo stesso tempo feroci e col sangue negli occhi. Dobbiamo vincere ogni duello in mezzo al campo perché questo farà la differenza».

Le altre gare (IX giornata)

Sporting Montesacro-Sant’Angelo Romano

Tor Lupara-Riano

Athletic Soccer Accademy- Real San Basilio

La classifica

Settebagni 18

Poggio Mirteto 17

Real San Basilio e Amatrice 15

Sporting Montesacro 14

Sant’Angelo Romano 13

Riano, Nomentum e Bf Sport 11

Vdp e Futbol Montesacro 9

Athletic, Tor Lupara e Catalice 8

Grifone Gialloverde e Passo Corese 4