Promozione, spicca il doppio derby P.Mirteto-Amatrice e Bf Sport-Vdp. Le aspettative di tecnici e capitani

RIETI - La VI giornata di Promozione si apre con due derby. Al comunale di Poggio Mirteto arriva l’Amatrice, al Gudini la Bf Sport ospita il Valle del Peschiera. In casa il Cantalice, fuori il Passo Corese.

Poggio Mirteto-Amatrice (ore 11, arbitro Tavassi di Tivoli)

Derby di alta classifica fra due delle reatine più in forma. Il Poggio Mirteto arriva alla gara da ben cinque risultati utili consecutivi, nessuna sconfitta per i mirtensi. Gli ospiti rossoblù dopo una partenza fra alti e bassi, hanno raccolto sei i punti nelle ultime due uscite. Il campo è il fattore che maggiormente può condizionare il match. I padroni di casa hanno dalla loro il pubblico e un terreno di gioco che conoscono molto bene. L’Amatrice non può saper cosa vuol dire giocare sulla terra.

Patrizio Avenali, capitano Poggio Mirteto

«Purtroppo arriviamo ad una gara così bella ed importante con qualche defezione. Sicuramente ci impegneremo al cento per cento per portare a casa un buon risultato. Amatrice è una corazzata e sarà difficile ma noi ce la metteremo tutta».

Marco Pezzotti, capitano Amatrice

«La sconfitta con la Bf Sport ci ha cambiato molto mentalmente, sembra abbiamo trovato una quadratura. Iniziamo ad assimilare anche i concetti del mister. Sarà una gara difficile su un campo in terra, forse l’unico che vedremo questa stagione. Dobbiamo adattarci ad un gioco diverso e capire la forza dell’avversario. Sappiamo di poter vincere con tutti ma se non scendiamo in campo come nelle ultime gare possiamo anche perdere con tutti. Non vogliamo interrompere quello che abbiamo iniziato due domeniche fa».

Antonio Domenici, tecnico Poggio Mirteto

«Domenica ci aspetta forse una delle due partite più difficili dell’anno. Le due gare con l’Amatrice saranno i test più complicati e ardui dell’intera stagione! Inutile girare a largo con le parole, le potenzialità di questa società sono sotto gli occhi di tutti. Quello a cui possono arrivare loro in termini di investimenti, non può nessun’altra squadra del girone e, forse, nessun’altra squadra tra i dilettanti del Lazio. Sono una rosa di primissimo livello, che ha in Marco Pezzotti il gioiello principale, ma che è piena di giocatori importanti, tra cui Colangeli e Cavallari! Sarà per noi un test durissimo, a cui arriviamo in condizioni molto difficili perché in settimana, tra infortuni e malanni di stagione, non ci siamo potuti allenare tutti insieme. Comunque sono sereno, so che i ragazzi daranno tutto e che si faranno trovare pronti, stimolati dalla caratura avversaria e dalla voglia di difendere la maglia che per noi, in termini progettuali, è il valore assoluto più importante: abbiamo tutti noi un legame con questa realtà che è basato esclusivamente sull’amore per il Poggio Mirteto calcio! Chiaramente sappiamo bene i loro punti di forza, li rispettiamo abbondantemente, ma uniti e determinati faremo il massimo per tenere testa ad una corazzata: per loro, molto più attrezzati di noi, non sarà comunque una gita in Sabina».

Vincenzo Angelone, tecnico Amatrice

«Il Poggio Mirteto è una squadra che è in ottima forma visto che ricopre la prima posizione in classifica. Anche noi veniamo da due importanti vittorie di fila e abbiamo tutta l’ intenzione di dare continuità a questi risultati positivi. Ci stiamo preparando nel migliore dei modi come è nostra abitudine fare. Il nostro deve essere un percorso di crescita da percorrere allenamento dopo allenamento e gara dopo gara. È nostro dovere provare sempre a vincere mettendo in campo tutto quello che è necessario per fare una grande prestazione e sono certo che ci proveremo anche domenica».

Bf Sport-Valle del Peschiera (ore 16:30, arbitro D’Urso di Roma 1)

Al Gudini è clima derby: attesa una buona cornice di pubblico ad osservare due formazioni che si conoscono alla perfezione. Squadre molto simili: entrambe le formazioni sono partite con obiettivi salvezza, subiscono poco ed hanno due fra gli allenatori più esperti in circolazione. La gara andrà in scena in notturna.

Leonardo Grillo, capitano Bf Sport

«Nonostante il risultato della domenica precedente stiamo in un momento positivo, nessuno si aspettava dieci punti in cinque giornate. Abbiamo già resettato il ko con lo Sporting e stiamo bene. Conosciamo tutti i nostri avversari come loro conoscono noi, sarà una partita dura. Sono una squadra allenata bene ma noi non siamo da meno. Cercheremo come sempre di vincere. Credo sia una gara dove padroneggerà la fisicità alla tecnica e alle belle azioni. Daremo tutto per i tre punti».

Marco D’Aquilio, capitano Valle del Peschiera

«Ci sono buone sensazioni, contro il Futbol abbiamo imposto il nostro gioco e se sappiamo farlo contro una squadra così importante dobbiamo farlo con tutti. Stiamo dimostrando una solidità che nessuno si aspettava ad inizio stagione. Sarà una bella domenica sportiva per noi e per il pubblico. Che vinca il migliore».

Raffaele Battisti, tecnico Bf Sport

«Domenica passata è stata una brutta giornata contro una buonissima squadra ma i miei non sono scesi in campo. Domani andiamo ad affrontare una grande squadra allenata da un ottimo allenatore come Tonino Pezzotti che sa farli stare ben sia fisicamente che in campo. È una squadra che subisce poco. Mi auguro di vedere da parte dei ragazzi quando meno una reazione. Voglio almeno la prestazione e pensare poco al risultato. I ragazzi la stanno vivendo con serenità anche se martedì erano molto delusi, ho detto loro che può capitare ma è importante mettere la sconfitta subito da parte. Domani è la partita più importante in questo momento, speriamo che sia un bello spettacolo».

Antonio Pezzotti, tecnico Valle del Peschiera

«Mi aspetto una partita difficilissima, entrambe abbiamo bisogno di fare bene. I ragazzi si conoscono tutti, ci sarà un bel pubblico, bisogna tenere basso il livello di nervosismo. Non sarà facile giocarsi questa partita. Hanno un grande mister, noi abbiamo qualche limite in attacco. È una gara da studiare bene soprattutto all’inizio. Chi rimane più calmo può portare a casa il risultato».

Cantalice-Grifone Gialloverde (ore 11, arbitro Amato di Tivoli)

Il Cantalice torna al Ramacogi in cerca della prima vittoria stagionale che può sbloccare il percorso dei biancorossi. Tanti gli assenti in casa reatina.

Simone Patacchiola, tecnico Cantalice

«Vogliamo vincere nonostante tutte le numerose assenze. Non sarà una gara facile, chi scenderà in campo dovrà farsi trovare pronto ,è troppo tempo che non vinciamo e da parte di tutti c’è la voglia di fare bene. Saranno assenti alla gara Monaco, Rossi, Boncompagni, Camilli per infortunio regalare questi calciatori a chi ci affronta è tanta roba ma il gruppo c’è e domenica dovrà dimostrarlo».

Real San Basilio-Passo Corese (ore 14:30, arbitro Pace di Formia)

Il Passo Corese è ospite del San Basilio. Gara difficilissima per i bianconeri che arrivano alla gara con tante assenze. Sciommeri, il più importante per bianconeri è squalificato.

Pietro Vecchiotti, tecnico Passo Corese

«Affrontiamo una squadra forte che in casa si esprime ancora meglio. Sappiamo la difficoltà dell’avversario. In questo momento ci troviamo in una fase di organizzazione e alla gara avremo tante assenze. È stata una settimana complicata, non dobbiamo perdere la testa. Andremo in campo con una squadra giovane ma dobbiamo capire che il campionato è lungo e le partite vanno affrontate con la testa giusta. La squadra deve fare una gara ordinata e attenta».

Le altre gare (VI giornata)

Futbol Montesacro- Athletic Soccer Accadmy

Sant’Angelo Romano- Nomentum

Riano-Sporting Montesacro

Settebagni- Tor Lupara

Classifica

Poggio Mirteto e Settebagni 11

Sporting Montesacro e Bf Sport 10

San Basilio e Futbol Montesacro 9

Amatrice e Vdp 8

Sant’Angelo Romano 6

Nomentum 5

Riano, Cantalice, Grifone Gialloverde e Passo Corese 4

Athletic Soccer Accademy e Tor Lupara 2