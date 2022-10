Spicca il derby Amatrice-Bf Sport, in casa Vdp e Passo Corese, fuori Cantalice e Poggio Mirteto

RIETI - Si apre il sipario sulla terza giornata di Promozione: domani in campo le sei formazioni reatine. Passo Corese e Poggio Mirteto in campo in mattinata, le restanti aspettano il fischio d’inizio nel primo pomeriggio. In casa i sabini del Passo Corese e il Valle del Peschiera, Poggio Mirteto e Cantalice sui campi romani. Altra giornata, altro derby tutto da vivere: al Tilesi va in scena Amatrice-Bf Sport.

Amatrice-Bf Sport (ore 15:30, arbitro Burattini di Roma 1)

Al Tilesi è clima derby: si respira alta tensione fra le due compagini. I padroni di casa arrivano alla gara dopo due pareggi, gli ospiti dopo due vittorie. Per l’Amatrice assente per squalifica De Cesare, Bf Sport al completo. Tanti gli ex in campo: Cavallari e Pezzotti da un lato, Brucchietti dall’altro. Anche il ds rossoblù, Mattia Di Loreto ha, negli anni passati, vestito i colori gialloneri.

Vincenzo Angelone, tecnico Amatrice

«Veniamo da due pareggi: il primo casalingo dove siamo stati raggiunti all’ultimo minuto dopo aver giocato per settanta minuti una buona gara e il secondo domenica scorsa in trasferta dove siamo stati bravi a raggiungere il pareggio allo scadere, dopo aver giocato in inferiorità numerica da metà del primo tempo. Sono tre settimane che sono arrivato ad Amatrice e per questo stiamo ancora lavorando su molteplici aspetti, curando soprattutto i particolari che in queste due gare sono venuti meno. Domenica incontreremo una squadra che sta attraversando un buon periodo di forma visto che viene da due vittorie consecutive, ma per noi è importante e ne siamo consapevoli che domenica deve essere una partita da affrontare con l’attenzione, l’intensità e la voglia giusta in modo da poter fare quella prestazione di livello necessaria per raggiungere il massimo».

Raffaele Battisti, tecnico Bf Sport

«Andiamo ad affrontare una delle squadre che sono state costruite per vincere questo campionato. Sappiamo che venendo da due pareggi giocheranno con il coltello fra i denti. Noi faremo in modo di giocarci la gara con la massima umiltà e serenità e sicuramente con piacere. Non ci aspettavamo una partenza così, i ragazzi la stanno vivendo bene. Si allenano con grande voglia. L’Amatrice troverà davanti una Bf Sport che vuole portare a casa un risultato positivo. Se a fine gara dimostreranno di essere più forti di noi andremo a stringere la mano ai nostri avversari».

Marco Pezzotti, Amatrice

«È il secondo derby stagionale dopo quello disputato in Coppa contro il Cantalice, è sempre una gara diversa dalla altre e ci teniamo a far bene. In particolare questo per noi ha un sapore diverso, veniamo da due pareggi che potevano portare dalla nostra parte ma abbiamo fatto troppi errori. Adesso abbiamo bisogno della vittoria, è una squadra costruita per vincere. Abbiamo cambiato tecnico in corsa e non è facile assimilare tutte le sue idee, una vittoria ci consentirebbe di lavorare con più serenità. La Bf Sport è un avversario giovane, organizzato e che come tutte le squadre che affronteremo verrà a farci la guerra. Da parte nostra serve più cattiveria, una mentalità diversa. Dall’altra parte ci sono tanti amici: Grillo, Cardini, ma anche in presidenza Zepponi e Cardinali. Sarà una partita bella da giocare, spero non si accedano troppo gli animi e che rimanga uno spettacolo per tutti».

Angelo Brucchietti, Bf Sport

«Per me è una gara come le altre, sicuramente molto difficile visto il livello degli avversari. Noi andremo ad Amatrice per fare risultato e per allungare la striscia positiva che abbiamo alle spalle. Siamo concentrati, ci siamo allenati molto bene in settimana».

Sant’Angelo Romano-Poggio Mirteto (ore 11, arbitro Socea di Aprilia)

Seconda gara consecutiva in trasferta per i mirtensi ospiti di un’ostica squadra come il Sant’Angelo. Ottima partenza dei sabini che hanno speso molto nelle prime due uscite ma il cammino è sempre più in salita.

Antonio Domenici, tecnico Poggio Mirteto

“Sarà un’altra partita difficile, contro un avversario ostico, esperto e di grossa personalità: conosciamo bene Sant’Angelo per averlo visionato due volte, motivo per cui siamo consapevoli della difficoltà della gara. Ma i ragazzi si faranno trovare pronti”.

Valle del Peschiera-Tor Lupara (ore 15:30, arbitro Imbrogno di Ciampino)

Reatini che tornano in casa: al Gentile di Grotti ecco il Tor Lupara. Si sfidano due squadre promosse nel campionato di Promozione con due partenze diverse: i padroni di casa hanno raggiunto quota quattro punti, ospiti ancora a secco. Continuano ad essere tante le assenze in casa del Vdp.

Antonio Pezzotti, tecnico Valle del Peschiera

«Non sarà una gara facile soprattutto perché siamo al primo anno in Promozione. Abbiamo tante assenze, non ho attaccanti di ruolo ma tanti giocatori adattati. Siamo partiti bene ma il nostro obiettivo è la salvezza, una volta raggiunta possiamo divertirci. Dobbiamo restare con i piedi a terra. Lo scorso anno alla seconda giornata avevamo un punto poi abbiamo raggiunto la Promozione. Detto ciò non bisogna guardare i risultati delle prime partite. Dobbiamo essere umili e lavorare al massimo. Non conosco bene la squadra avversari, giocheremo come nelle precedenti partite».

Passo Corese-Futbol Montesacro (ore 11, arbitro Sisti di Viterbo)

Al Di Tommaso, il Passo Corese ospita il Futbol. Gara difficile contro un avversario costruito per i piani alti della classifica. I bianconeri devono sfruttare al meglio il fattore casa. Ospiti che arrivano da un pareggio contro l’Amatrice, padroni di casa dopo un ko in casa del Settebagni che ha riportato anche gli squalificati Parrella e Salvatori.

Pietro Vecchiotti, tecnico Passo Corese

«Partita molto complicata. Incontriamo una squadra forte che viene da due risultati positivi e costruita per posizioni di vertice. Noi veniamo da due buone gare ma abbiamo avuto due espulsioni e i ragazzi sono due under, questo inciderà molto. Dobbiamo mettere qualcosa in più, il fattore casa deve giocare a nostro vantaggio. Daremo battaglia a tutti e raccogliere il massimo».

Athletic Soccer Accademy-Cantalice (ore 15:30, arbitro Gilardi di Tivoli)

Il Cantalice, dopo le ottime prestazioni nelle prime due uscite vuole la prima vittoria in campionato. Prima trasferta romana per i biancorossi contro una squadra giovane che lotterà per i primi punti stagionali.

Simone Patacchiola, tecnico Cantalice

«Giocheremo una gara come tante altre. Bisognerà affrontarla con la massima concentrazione perché ogni squadra è organizzata. Noi dobbiamo raggiungere la salvezza prima possibile».

Le altre gare (III giornata)

Grifone Gialloverde-Real San Basilio

Sporting Montesacro-Settebagni

Nomentum-Riano

La classifica

Sporting Montesacro e Bf Sport 6

Settebagni, Poggio Mirteto e Valle del Peschiera 4

Sant’Angelo Romano, Passo Corese e Real San Basilio 3

Amatrice, Cantalice e Futbol Montesacro 2

Nomentum, Riano e Grifone Gialloverde 1

Athletic Soccer Accademy e Tor Lupara 0