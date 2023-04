Cantalice vince 2-0 il derby e resta in quota, Bf Sport sempre più nei guai. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Al Ramacogi vince il Cantalice: termina 2-0 il derby contro la Bf Sport. Per i gialloneri la strada si fa dura, il Cantalice prosegue il cammino verso le prime posizioni. Al Ramacogi il derby fra Cantalice e Bf Sport non risparmia una buona cornice di pubblico anche in infrasettimanale.

Il primo tempo

Equilibrio nei primi 15’. La Bf Sport ci prova con Mohamed che non colpisce la sfera ad un passo dalla porta e con Di Marco sempre il più pericolo negli undici scelti da Battisti. Più pericolosa la Bf Sport. Il Cantalice ha un buon possesso palla, Santarelli è il più pericolo. Al 20’ lo squillo del Cantalice: punizione sulla tre quarti, Pezzotti mette in mezzo per Duina che colpisce di testa, Pasetto prima respinge poi non può nulla sulla ribattuta per Santarelli che sigla l’1-0. Cresce il Cantalice e la Bf Sport non riesce a creare. Al 26’ Pezzotti per Paris in mezzo che colpisce male e la sfera si alza sopra la traversa. Al 39’ l’occasione più nitida per la Bf Sport: Cianetti dai venti metri la mette sotto l’incrocio, Maloid si supera e la toglie dall’angolo più lontano e con la mano di richiamo mette in corner. Sul successivo angolo Casciani, di testa, colpisce la traversa.

La ripresa

Ritmi più bassi nella ripresa ma è il Cantalice a pungere di nuovo per il raddoppio. Al 14’ Pezzotti conclude in porta, Pasetto non trattiene e Chelebi mette in rete per il 2-0. Nessuna azione degna di nota fino alla fine del match.

Le dichiarazioni dei tecnici

Simone Patacchiola, tecnico del Cantalice

«È stata una partita giocata a ritmi bassi forse dovuta anche dall’ infrasettimanale. Avevamo qualche assente e qualche infortunato che ora cercheremo di recuperare nella sosta. La vittoria è meritata».

Raffaele Battisti, tecnico della Bf Sport

«Non è stata la partita che mi aspettavo e mi assumo le responsabilità se non l’ho preparata come doveva essere. Loro hanno giocato una partita tranquilla, noi glielo abbiamo concesso. Le motivazioni le dovevamo avere noi, non loro. Se giochiamo le prossime gare così dobbiamo pensare già al playout».

Il tabellino

Cantalice: Maloid, Massimi, Mostarda, Duina (19’st Matteucci), Rossi, Boncompagni (45’st Polidori), Santarelli (42’pt Ortenzi), Paris (30’st Camilli), Pezzotti (47’st Giuli), Chelebi. A disp. Giovannelli, Gunnella, De Dominicis, Accardo. All. Simone Patacchiola

Bf Sport: Castrucci, Mostarda (7’ st Grillo), Cardini, Cianetti (33’ st Colantoni), Brucchietti, Casciani, F. Battisti (1)(7’st Picchi), F.Battisti (2), Mohamed, Di Marco (27’ st Sestili), Grassi (1’ st Floridi). A disp. Pasetto, Tomassetti, Leonetti, Fagiolo. All. Raffaele Battisti

Arbitro: Cardarelli di Roma 2 (Garcea e Silvi)

Reti:20’ pt Santarelli, 14’st Chelebi

Note. Ammoniti: Paris (C), Cardini (B). Angoli:2-3. Recupero: 1’ pt-3' st