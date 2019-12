© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il mercato della Promozione è in fibrillazione: dopo Cristian Ciaramelletti che ha lasciato la Bf Sport per accasarsi al Nomentum, tra le reatine pronti altri colpi. Le più attive al momento rimangono Bf Sport e Cantalice che continuano lo scambio di giocatori iniziato in estate: un vero e proprio derby tra le due compagini.Il classe ’93, Luca Salvi veste ufficialmente la casacca giallonera. Difensore centrale ex Rieti e Cantalice e inattivo per problemi di tesseramento è arrivato alla corte di mister Rogai e ha svolto già i primi allenamenti. La sua esperienza andrà ad arricchire il reparto difensivo della neopromossa.La Bf Sport perde invece un’altra pedina nel reparto offensivo: Francesco Mattei, classe ’98, ex Tor Di Quinto e Cantalice nella precedente stagione, torna a vestire nuovamente la casacca biancorossa. Ieri, 6 dicembre, il suo primo allenamento guidato da mister Patacchiola, quest’ultimo conosce il giovane molto bene data l’esperienza passata. Forse in campo già negli undici di domenica.Al Cantalice arriva anche Giovanni Tiengo, anche lui torna dove tutto è iniziato. Il poco spazio trovato dietro a Monaco nella Bf Sport, lo ha spinto nuovamente tra le mura del Ramacogi. Tanta la voglia di mettersi in mostra per il classe ’99.