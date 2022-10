Promozione, spicca il derby fra Bf Sport e Passo Corese, Cantalice torna al Ramacogi. Le voci dei protagonisti

RIETI - In Promozione si alza il sipario sulla quarta giornata. Protagonista al Gudini il derby tra Bf Sport e Passo Corese. Poggio Mirteto in casa, Cantalice ritrova il Ramacogi. Trasferta difficile per il Valle Del Peschiera, obbligata a vincere fuori casa anche l’Amatrice.

Bf Sport- Passo Corese (ore 15:00, arbitro Gilardi di Tivoli)

Al Gudini va in scena il primo derby stagionale: la Bf Sport ospita i bianconeri del Passo Corese. Strade diverse in classifica. I padroni di casa con nove punti sono in vetta al girone B grazie a tre vittorie su tre. I sabini dopo il successo alla prima uscita e la buona prestazione terminata con una sconfitta nella seconda di campionato, nella precedente domenica hanno riportato un duro ko (4-1 col Futbol Montesacro). La Bf Sport arriva alla gara sulla scia dell’entusiasmo dopo il successo (0-2) sull’Amatrice. In campionato, i due bomber, Cioffi da una parte e Sciommeri dall’altra, hanno trovato proprio nella terza giornata le loro prime reti.

Mauro Cioffi, Bf Sport

«Mi aspetto sicuramente una grande partita da parte di tutta la squadra, è sempre un derby e vanno giocatori. In questo campionato nessuna partita è semplice, noi dobbiamo cercare di raccogliere il maggior numero di punti. La squadra è in un momento positivo, siamo un gruppo compatto e abbiamo preparato al meglio questa gara».

Patrizio Sciommeri, Passo Corese

«Siamo un gruppo nuovo e stiamo cecando di inquadrare la stagione perché il campionato non aspetta. Veniamo da una partita dove abbiamo peccato di disattenzione e questo è un punto da migliorare. Domani affrontiamo una squadra molto forte, si conoscono da più tempo e il loro morale è alle stelle. Noi faremo la nostra partita con pregi e difetti del caso ma senza snaturare il nostro gioco».

Raffaele Battisti, tecnico Bf Sport

«Secondo derby contro una squadra che si conosce bene poco. Dopo la vittoria nel derby contro l’Amatrice mi sono raccomandato ai ragazzi di saper gestire l’entusiasmo. Se l’affrontiamo con la giusta mentalità possiamo fare un altro risultato positivo, se la prendiamo pensando di volare in alto e andiamo in campo presuntuosi rischiamo di perdere. I ragazzi la stanno vivendo bene però è un altro test, vediamo come lo gestiremo mentalmente».

Pietro Vecchiotti, tecnico Passo Corese

«Gara complicata, affrontiamo un avversario molto forte che ha fatto bottino pieno nelle prime gare. Ci dobbiamo preparare bene. Noi dobbiamo stare in silenzio, essere attenti e cecare di evitare gli sbagli che sono stati fatti domenica. Non dobbiamo regalare situazioni vantaggiose all’avversario. Speriamo di poter fare una bella partita e di muovere la classifica».



Poggio Mirteto- Grifone Gialloverde (ore 11, arbitro Paterlini di Ciampino)

Il Poggio Mirteto torna a casa, o meglio al comunale di Poggio Nativo dove si allena ormai da due mesi. Ospite è il Grifone Gialloverde. Qualche acciaccato in casa mirtense ma nessun dramma grazie ad una rosa lunga. Tre punti per continuare la striscia positiva.

Antonio Domenici, tecnico Poggio Mirteto

«Dopo due trasferte durissime si torna a giocare in casa. Ci stiamo preparando bene perché conosciamo le insidie della partita, contro una squadra giovane e che gioca bene a calcio, dura da battere e che non molla mai! Credo la loro classifica sia molto bugiarda. Sono un po’ dispiaciuto perché non ci arriviamo al massimo della forma, avendo 5 o 6 giocatori acciaccati, ma come detto già in passato siamo 25 in rosa e non abbiamo scusanti: dovremo dare tutto tutti. Insieme, uniti e consapevoli, potremo fare una buona gara».

Settebagni- Valle del Peschiera (ore 11, arbitro Conte di Ciampino)

Il Vdp va in trasferta sull’ostico campo del Settebagni. Squadra molto difficile da affrontare: nelle prime tre ha raccolto una vittoria e due pareggi fermando di fatto due fra le pretendenti alla vittoria finale come Amatrice e Spes Montesacro. Per i reatini torna Colantoni dopo la squalifica rimediata alla prima giornata. Ancora assenti Patacchiola e Di Lorenzo.

Antonio Pezzotti, Tecnico Vdp

«Sappiamo che andiamo ad affrontare una squadra importante che non conosciamo. È un test difficile. Purtroppo scendiamo in campo ancora con svariati problemi in attacco. Vogliamo studiare l’avversario, in questo nostro momento di difficoltà anche per motivi lavorativi anche un pareggio sarebbe fondamentale».

Cantalice- Sant’Angelo Romano (ore 11, arbitro Delfino di Roma1)

Il Cantalice torna al Ramacogi, il problema delle cornacchie sembra ormai superato anche se il terreno di gioco non risulta in perfette condizioni. I biancorossi vogliono però tornare a casa per il pubblico e per il loro campo, dove hanno messo sempre le migliori prestazioni.

Simone Patacchiola, tecnico Cantalice

«Saranno assenti Agnesi per squalifica e Rossi per infortunio più Accardo in forte dubbio per risentimento muscolare. La partita sarà dura contro una squadra tosta che verrà al Ramacogi per portare punti a casa. Abbiamo fatto una partenza non buonissima ci teniamo a fare bene davanti al nostro pubblico e vogliamo raggiungere la salvezza prima possibile. Ripeto, è il terreno di gioco che determina il risultato e le motivazioni faranno la differenza».

Riano- Amatrice (ore 11, arbitro Stavagna di Viterbo)

Amatrice in trasferta ospite del Riano. I padroni di casa arrivano da una retrocessione dall’Eccellenza e il percorso in Promozione non è partito nel migliore dei modi come del resto anche quello dei reatini. Una vittoria per i rossoblù potrebbe sbloccare la strada verso la risalita.

Vincenzo Angelone, tecnico Amatrice

«Veniamo da un periodo non proprio positivo sotto l’aspetto dei risultati. In queste gare degli episodi sfortunati non ci sono stati di aiuto, ma questo non deve essere un alibi perché le squadre che hanno ambizioni di vertice devono essere capaci anche di far girare questi episodi dalla loro parte. Domenica bisogna andare in campo carichi e disponibili a dare il massimo per cercare di ottenere una prestazione e un risultato positivo e riprendere così tranquillità e autostima per le prossime partite di campionato. Siamo consapevoli che bisogna dare e fare di più perché abbiamo tutte le carte in regola per fare meglio e quindi è un nostro dovere farlo».

Le altre gare

Futbol Montesacro-Spes Montesacro

San Basilio-Nomentum

Tor Lupara- Athletic Soccer Accademy

La classifica

Bf Sport 9

Spes Montesacro, Poggio Mirteto, Vdp 7

San Basilio 6

Futbol Montesacro, Settebagni 5

Nomentum 4

Cantalice, Sant’Angelo Romano, Passo Corese 3

Amatrice 2

Athletic Soccer Accademy, Grifone Gialloverde, Riano 1

Tor Lupara 0