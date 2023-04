Promozione: spicca il derby Amatrice-Cantalice, trasferte insidiose per P. Mirteto e Bf Sport. Le aspettative dei protagonisti

RIETI - Altra domenica di Promozione, riflettori accesi sulla decima di ritorno. Al Tilesi è clima derby, il Poggio Mirteto in trasferta. Tante motivazioni nei piani bassi con tutte le squadre che vogliono raccogliere quanto possibile in questo finale di stagione.

Amatrice-Cantalice (ore 16, arbitro Corona di Toma 1,andata 1-3)

Al Tilesi si affrontano due compagini che si conoscono molto bene. Amatrice e Cantalice si sono affrontate ben tre volte nell’attuale stagione. Due volte nel primo turno di Coppa Italia, ormai tanto tempo fa, con la vittoria del Cantalice sia all’andata (2-1) che al ritorno (1-3). In campionato, l’11 dicembre scorso, il match terminò con la vittoria dell’Amatrice per 3-1 con la doppietta di Colangeli e il gol di Cavallari. Ora due percorsi differenti separano le due realtà: l’Amatrice lotta per mantenere il primato del girone, il Cantalice ha sicuramente meno motivazioni a causa della sesta posizione e l’assenza dei playoff.

Mario Monaco, attaccante dell’Amatrice

«Sarà sicuramente una bella partita che a mio avviso vedrà in campo due squadre che giocano a calcio e cercheranno di dare il massimo. Entrambe le formazioni sono ben strutturate ma da parte nostra abbiamo tutte le carte in regola per fare bene. Il derby è sempre una partita a se e sicuramente non sarà facile come del resto tutte le partite che noi affronteremo da qui fino al termine del campionato».

Emiliano Agnesi, difensore centrale del Cantalice

«Affrontiamo la capolista, è la quarta volta che affrontiamo l’Amatrice, questa volta però saremo al completo. Loro sono un’ottima squadra, conosciamo molto bene i loro giocatori, la maggior parte erano nostri compagni. Da parte nostra ci teniamo a fare bella figura e a dare continuità al nostro buon momento».

Vincenzo Angelone, tecnico dell’Amatrice

«Questo derby è una partita molto particolare. Noi veniamo da una serie di vittorie che ci hanno permesso di raggiungere quella posizione tanto voluta. Serve una prestazione di alto livello. Dobbiamo mettere in campo quell’intensità che ci contraddistingue».

Simone Patacchiola, tecnico del Cantalice

«Queste sono le partite che ci piace giocare, dove le motivazioni sono tante a maggior ragione che si tratta di un derby. Abbiamo preparato una partita dove sicuramente i tatticismi non servono molto ma faranno la differenza le motivazioni e la voglia di vincere. Sulla carta loro partono favoriti ma noi siamo sempre il Cantalice una squadra che ha una storia alle spalle e che è abituata a giocare queste partite. Massimo rispetto per la prima della classe ma noi penseremo a giocare e a divertirci».

Athletic Soccer Academy-Poggio Mirteto (ore 15, arbitro Di Luzio di Aprilia, andata 0-1)

Il Poggio Mirteto torna in campo dopo l’amara sconfitta (0-1) rimediata nel recupero della quinta giornata di ritorno contro il Nomentum in infrasettimanale. I mirtensi vanno in trasferta su un campo importante, i padroni di casa distano 6 lunghezze.

Antonio Domenici, tecnico del Poggio Mirteto

«Dobbiamo sicuramente riscattare la sconfitta rimediata nella gara di andata. I ragazzi stanno bene nonostante gli impegni della settimana. Noi dobbiamo fare ancora qualche punto per stare tranquilli e goderci questo finale di stagione».

Futbol Montesacro-Bf Sport (ore 11, arbitro Sanna di Ostia Lido, andata 1-2)

La Bf Sport va in trasferta: i gialloneri sono impegnati in uno scontro diretto per la salvezza. I padroni di casa distano solo una lunghezza, una vittoria permetterebbe loro di sorpassarli ed uscire fuori dalla zona play out. È forse una delle partite più importanti del momento e di questo finale di stagione.

Raffaele Battisti, tecnico della Bf Sport

«Nel calcio le partite più importanti sono quelle che andrai affrontare nell’immediata domenica, in questa partita c’è l’attenuante di essere uno scontro diretto. Affrontiamo una squadra costruita bene che ho visto più volte e che gioca un buon calcio, non buttano mai la palla. I ragazzi devono viverla con serenità senza nervosismo e continuando la crescita che ho visto nelle ultime partite».

Valle del Peschiera-Sant’Angelo Romano (ore 16, arbitro Antonuccio di Roma 1, andata 1-0)

Il Valle Del Peschiera torna alle origini, il Gentile di Grotti sarà la cornice nonché la casa dei reatini nella sfida contro il Sant’Angelo Romano. Sfida non semplice, i romani sono la terza della classe, i reatini sono penultimi nel girone.

Lorenzo Pezzotti, tecnico del Valle del Peschiera

«Sarà una partita difficile lo sappiamo. Il calcio è sempre un gioco e quello che mi interessa è che i ragazzi siano equilibrati e si divertano a giocare queste ultime partite, senza ansia o timori. Si sono allenati bene hanno messo sempre impegno e disciplina in quello che hanno fatto».

Nomentum-Passo Corese (ore 11, arbitro Zangrilli di Frosinone, andata 4-0)

Il Passo Corese torna a casa dopo aver trascorso una buona settimana dopo la vittoria nell’ultima uscita. I sabini ospitano un allenatore e alcuni giocatori che molti addetti ai lavori conoscono bene. Ai bianconeri servono ancora punti per raggiungere i playout.

Claudio Gerini, tecnico del Passo Corese

«Conosco Fabrizio, siamo amici da molti anni, le sue squadre sono attrezzate e giocano bene a calcio. Abbiamo preparato una partita come tutte le altre perché per noi sono tutte finali, il nostro obiettivo è raggiungere la penultima e daremo il massimo per farlo. Per molti sarà un derby e daranno qualcosa di più rispetto alle solite partite».

Le altre gare

Settebagni-Riano

Sporting Montesacro-Grifone Gialloverde

Tor Lupara-San Basilio

La classifica

Amatrice 54

Settebagni 49

Sant’Angelo Romano 45

Sporting Montesacro e Cantalice 38

Nomentum 35

Poggio Mirteto 33

Riano 31

Athletic Soccer Academy e Futbol Montesacro 27

Tor Lupara e Bf Sport 26

Grifone Gialloverde 19

Passo Corese 14