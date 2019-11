Passo Corese-Cantalice

Futbol Montesacro-Bf Sport

Amatrice-Zena Montecelio

RIETI - Domani, 3 novembre, si apre la nona giornata di Promozione. In primo piano il derby tra Passo Corese e Cantalice, la Bf Sport va in casa del Futbol Montesacro mentre l’Amatrice resta al Tilesi.Al Leprignano di Cepena è derby. Il Passo Corese di mister Benigni, ospita il Cantalice del tecnico Patacchiola. Le due formazioni, esperte della categoria, si sono già scontrare nella precedente stagione. Il club coresino arriva alla sfida con quattro punti in meno dei biancorossi, con una sconfitta infrasettimanale che è costata l’uscita dalla Coppa e con Barbetti squalificato. Il Cantalice ha da parte sua il giusto morale per affrontare la gara, i reatini hanno infatti vinto il derby di Coppa con la Bf Sport e sono passati ai 16esimi di finale. Tra le fila del Cantalice assente Cedric, in forse Bengala, Beccarini e Panitti.Le parole del tecnico dei coresini Fabrizio Benigni: «Domani affrontiamo una buona squadra, un derby che sarà abbastanza agonistico. Noi nelle ultime uscite stiamo crescendo di partita in partita».Le aspettative dell'allenatore dei reatini Simone Patacchiola: «Sarà una gara molto difficile che bisognerà affrontare senza cali di concentrazione».In riferimento alla squalifica per dieci turni inflitta al calciatore Paltemio Barbetti per insulti sessisti nei confronti dell'arbitro Giada Mammuccari di Albano Laziale dopo l'espulsione di domenica scorso sul campo della Vis Subiaco, il Passo Corese ha diramato una nota sulla pagina facebook del club che preannuncia ricorso avverso la decisione: «In relazione al comunicato emanato dalla Comitato Regionale Lazio n.132 del 30/10/2019 in cui il tesserato della S.S. Passo Corese Paltemio Barbetti, viene squalificato per 10 giornate dal Giudice Sportivo con la pesante accusa di aver rivolto insulti di tipo sessista verso il direttore di gara, la S.S. Passo Corese tiene a precisare che il calciatore in questione nella sua ultradecennale carriera, che lo ha visto militare anche nei campionati professionistici e disputare l'Europa League, si è sempre distinto per un comportamento corretto e leale con avversari e direttori di gara. Pertanto crediamo alle parole del nostro atleta e siamo convinti che la ricostruzione dell'accaduto contemplata nel referto arbitrale non sia veritiera e non si ritiene possibile che possa aver assunto atteggiamento di stampo maschilista. Riscontriamo quindi l'esigenza di ricorrere alle sedi più opportune certi che così la verità venga a galla e che Paltemio sconti la squalifica per gli errori che ha realmente commesso».A distanza di pochi mesi, in una categoria superiore, la Bf Sport ritrova in Promozione il Futbol Montesacro. I due club, che si sono sfidati già nel campionato di Prima categoria, si trovano a un solo un punto di distanza. Tra le fila giallonere assente solo Cardini. Mister Costantino Fabiani: «Affronteremo una squadra che è salita con noi in questo campionato. Non so se si sarà un po’ di astio per come sono finite le cose nella precedente stagione. Noi ce la giocheremo come fatto in tutte le partite fino ad ora, i tre punti sono molto importanti».L’Amatrice ospita lo Zena Montecelio tra le mura di un Tilesi dove è la vittoria il risultato più atteso. Fuori solo Scardaoni, rientra Masci dall’infortunio. Le dichiarazioni di mister Romeo Bucci: «Come stiamo vedendo, è un campionato molto equilibrato. Noi abbiamo il fattore campo e dobbiamo sfruttarlo al massimo. Le prestazioni ci sono e devono arrivare anche i punti. Sappiamo quali sono i nostri mezzi e speriamo di prenderci i tre punti che ci servono molto».Certosa-Fiano RomanoGuidonia-Novauto Pro RomaLa Rustica-SettebagniNomentum-Sporting MontesacroRiano Calcio-S.Angelo RomanoVicovaro-Vis SubiacoRiano Calcio e S. Angelo Romano 19Vis Subiaco e Fiano Romano 17La Rustica 16Zena Montecelio 14Futbol Montesacro 13Vicovaro, Nomentum, Cantalice, Bf Sport 12Settebagni 10Passo Corese e Novauto Pro Roma 8Guidonia e Amatrice 6Certosa 3Sporting Montesacro 0