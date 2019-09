Amatrice-Bf Sport

(Ore 15:30, arbitro Falcomata' di Roma 2)

Fiano Romano-Cantalice

(Ore 11, arbitro Menicacci di Viterbo)

Passo Corese- La Rustica

(Ore 11, arbitro Chirnoaga di Tivoli)

ALTRE GARE, III GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - La terza giornata di Promozione si apre con il terzo derby stagionale: Amatrice-Bf Sport si giocherà nel pomeriggio. Domani mattina scenderanno in campo Cantalice e Passo Corese. La prima va in trasferta mentre i coresini giocano tra le mura amiche del Leprignano: il campo di Capena sarà la casa dei sabini per tutta la stagione.Cambiano gli scenari della classifica: vittoria a tavolino per il Settebagni dopo lo 0-0 maturato sul campo col Nomentum domenica scorsa. La società neopromossa aveva infatti schierato in campo Simone Maresca, ma il calciatore non risulta tesserato.Il primo derby stagione tra neopromosse si giocherà al Tilesi di Amatrice. Le due formazioni, che nella passata stagione disputavano insieme il campionato di Prima categoria e che diedero vita a due belle sfide, domani si ritroveranno in Promozione. I padroni di casa sono reduci da un pareggio in campionato (2-2) contro il Vicovaro e da una bekka vittoria (3-0) lo scorso mercoledì nei preliminari di Coppa Italia contro lo Sporting Montesacro. La Bf Sport arriva invece da una sconfitta (0-1) nel primo derby con il Cantalice e non vuole deludere nel secondo. Assenti Piras e Grifoni per infortunio.Tre gare, tutte in casa, in otto giorni per mister Romeo Bucci che afferma: «Credo che giocare questo derby, a distanza di una stagione, in una categoria superiore, possa far pensare ad un ottimo lavoro svolto all’interno del nostro territorio. È un vanto per entrambe le società. Il derby ha un suo fascino particolare, i ragazzi si conoscono tutti e si respira un clima diverso. Ai miei ho detto che è sempre una partita con in palio i tre punti. Cerchiamo di essere pronti per la sfida con mister Fabiani. Per domenica spero di recuperare Gianfelice mentre Colangeli e Petrangeli sono ancora infortunati».Mister Costantino Fabiani: «A me perdere non piace ma dalle sconfitte bisogna sempre rialzarsi. Bisogna mettere quel pizzico di astuzia in più. Domani come in tutte le altre gare bisogna essere più cattivi, più cinici. Amatrice è una squadra quadrata che ha lasciato l’assetto dello scorso anno, una rivelazione dopo i risultati che stanno facendo. Ha ragazzi molto esperti, sicuramente sarà una bella partita. Io l’affronterò sempre per vincerla rispettando l’avversario».Dopo la vittoria nel derby con la Bf Sport, i biancorossi giocano la loro prima gara stagione sul campo romano. Ad ospitarli è il Fiano Romano, una delle formazioni decretate per il salto di categoria. Per il Cantalice rientra dalla squalifica Stefano Panitti. Le parole del tecnico Simone Patacchiola: «Sappiamo che a Fiano sarà dura ma ciò non significa che non proveremo a prenderci i tre punti. I ragazzi sono motivati e concentrati, sanno perfettamente che devono dare tutto perché vogliamo dare continuità a ciò che abbiamo fatto domenica scorsa».Il Passo Corese deve sfruttare il fattore casa per prendersi i suoi primi tre punti e smuovere la classifica. Il club coresino ospita La Rustica, una delle novità del girone B. Le parole di mister Fabrizio Benigni: «Domani affrontiamo un’altra buona squadra, molto esperta e che molti, compreso il sottoscritto, danno tra le favorite. Noi però oltre al gioco e alle belle prestazioni vogliamo iniziare a raccogliere il bottino pieno e cercheremo di farlo fin da subito».Nomentum-Pol.S. Angelo RomanoNovauto Pro Roma Calcio-Vis SubiacoSporting Montesacro-Zena MontecelioGuidonia-SettebagniVicovaro-Riano CalcioCertosa-Futbol MontesecaroSettebagni, Futbol Montesacro, Riano Calcio, Pol.S. Aneglo Romano 6Fiano Romano, Vis Subiaco, La Rustica 4Bf Sport, Cantalice 3Amatrice, Novauto Pro Roma, Vicovaro, Guidonia, Zena Motecelio 1Passo Corese, Certosa, Nomentum, Sporting Montesacro 0