Bf Sport-Cantalice

(Ore 11, arbitro Trebbi di Roma 1)

Riano Calcio-Passo Corese

(Ore 11, arbitro Settimi di Viterbo)

Amatrice-Vicovaro

(Ore 15:30, arbitro Terribile di Bassano del Grappa)

ALTRE GARE, II GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - I quattro club reatini in Promozione aspettano solo la II giornata. Cresce l’attesa per il derby del Gudini quando si sfideranno la matricola Bf Sport e il Cantalice, il Passo Corese va in trasferta sul difficile campo del Riano Calcio mentre l’Amatrice debutta in casa contro l’ostico Vicovaro. Va ricordato che Amatrice e Passo Corese sono ancora a 0 punti in classifica nonostante il pareggio di domenica scorsa nel derby, a causa del preannuncio di reclamo del Passo Corese per presunto errato utilizzo del 2001 ospite nella ripresa. Se il club coresino darà seguito al reclamo i tempi si allungheranno, altrimenti lo 0-0 sarà omologato.La Bf Sport debutta in casa e lo fa nel derby con il Cantalice. Il club giallonero vuole stupire il suo pubblico, i biancorossi pronti a migliorare gli errori fatti nella precedente giornata. Tante le novità: per la Bf Sport arrivano in prestito proprio dal Cantalice il classe ’98 Andrea De Gennaro e il ’93 Luca Salvi, entrambi difensori centrali, mentre Cavallari rientra dalla squalifica. In uscita Rudy Bonifazi al Poggio Mirteto e Marco Panitti all’Alba Sant’Elia. Per il Cantalice assenti Stefano Panitti squalificato e Alessandrini infortunato.Costantino Fabiani, tecnico della Bf Sport: «Domani giocheremo la nostra prima partita in casa ospitando il Cantalice in un derby che rimane affascinante. È una partita importante e loro sono la storia del calcio reatino in Promozione. Rientra Cavallari ma giocherà chi è più in forma. Il ds Gianluca Fabiani sarà convocato poi farò le mie scelte ma che non diventi una consuetudine il fatto che sia in campo».Simone Patacchiola, tecnico del Cantalice: «Sarà una partita come le altre con in palio i tre punti. Avremmo molte assenza tra cui Panitti, una pedina per noi fondamentale. La Bf Sport è una squadra che lotterà per i vertici della classifica, nessuna paura ma bisogna rispettarla. Sarà una partita difficile ma ce la giocheremo».Il Passo Corese gioca la sua prima fuori dalle mura amiche e lo fa in casa del Riano Calcio, ostica formazione che ha vinto la prima di campionato. Il tecnico coresino Fabrizio Benigni: «Domani affronteremo una delle squadre più attrezzate per puntare al salto di categoria e sicuramente non sarà facile. Noi dal nostro canto andiamo lì per fare la nostra gara e portare a casa i tre punti».L’Amatrice, dopo aver ben figurato nella sua prima in Promozione contro il Passo Corese, aspetta il Tilesi l’arrivo del Vicovaro. Quest’ultimo cerca i punti tolti dalla Bf Sport. Mister Romeo Bucci: «Affronteremo un avversario tosto, bene organizzato e che gioca bene a calcio. Noi sappiamo che dobbiamo giocare con il coltello fra i denti, siamo pronti. L’asticella si è alzata e per restare nel campionato di Promozione ci giocheremo ogni partita con la giusta grinta. Tra gli assenti avrò Colangeli, D’Alfonsi e Simone Pietrangeli».La Rustica-CertosaVis Subiaco-Fiano RomanoZena Montecelio-Novauto Pro RomaFutbol Montesacro-GuidoniaSettebagni-NomentumPol.S. Angelo Romano-Sporting MontesacroSettebagni, Vis Subiaco, Bf Sport, Futbol Montesacro, Pol.S.Angelo Romano, Riano Calcio e Fiano Romano 3La Rustica e Guidonia 1Amatrice, Passo Corese, Zena Montecelio, Certosa, Nomentum, Vicovaro, Cantalice, Sporting Montesacro e Novauto Pro Roma Calcio 0