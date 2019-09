© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Quel rapportino firmato dai dirigenti a fine gara davanti al direttore di gara Ruqa di Roma 2 è la chiave del risultato non omologato tra Passo Corese e Amatrice, terminata 0-0 sul campo. I padroni di casa sabini hanno presentato un preannuncio di reclamo in quanto non sarebbero stati utilizzati in modo corretto gli under da parte degli ospiti.Secondo il rapporto arbitrale, con annesse le varie sostituzioni, sembrerebbe che l’Amatrice nel corso del secondo tempo sia rimasta sul rettangolo di gioco senza il giocatore del 2001. Foto e tabellino del match a disposizione dell’Amatrice farebbero osservare che tutto è stato svolto secondo regolamento. Ma tutto ciò non sembrerebbe bastare, visto che a livello dilettantistico la fonte privilegiata resta il referto dell'arbitro. A oggi, affinché il risultato venga omologato, occorre che il Passo Corese ritiri il preannuncio di reclamo o nel caso in cui si passi al reclamo vero e proprio, oltre al contro reclamo dell'Amatrice, il direttore di gara potrebbe essere chiamato a presentare un supplemento al referto inerente i cambi. Se confermasse ciò che è scritto sul rapportino l'Amatrice rischierebbe la sconfitta a tavolino.Il rapporto ufficiale è stato firmato dal dirigente accompagnatore e ds amatriciano Patrizio Paolini che afferma: «Tra primo e secondo tempo abbiamo fatto un doppio cambio. È uscito Polidori (2002) per Pietrangeli (2001) e Micarelli (2000) per Bucci (2000). Per affermare tutto ciò stiamo cercando video o immagini che lo dimostrino. A fine partita però il direttore di gara, sul rapporto che viene firmato dai dirigenti, scrive che il cambio svolto è stato tra Polidori e Micarelli, mentre la seconda sostituzione non risulta. Quindi oltre a omettere un cambio, uno di questi è stato anche invertito. Sulla carta ha assolutamente ragione il Passo Corese, infatti il rapporto è stato firmato anche da me. Ora vedremo se la società che ci ha ospitato ritirerà il preannuncio di reclamo».A prescindere da come vada a finire questa storia, una cosa è certa: quando si firma qualcosa, nello specifico un rapportino di fine gara creato apposta per evitare gli errori di trascrizione nel referto dell'arbitro, bisogna leggerne attentamente il contenuto. E nel caso si riscontrino irregolarità contestarlo immediatamente e dunque non firmarlo.