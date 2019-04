© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Spes poggio Fidoni (17 punti) viene sconfitta per 5 a 0 dal Fiano Romano (58): ora la retrocessione in Prima categoria è aritmetica dopo la XIV giornata di ritorno in Promozione. La formazione gialloverde penultima in classifica a due gare dal termine della competizione (perché la prossiam giornata riposerà visto il ritiro del Salto Cicolano), non può ridurre il distacco di nove punti con il Guidonia (26). Oltre a Licenza (16) quindi, retrocesso direttamente, anche la Spes non giocherà i playout bensì retrocederà anch’essa in Prima.Nel corso del primo tempo gara più o meno equilibrata in cui gli ospiti reatini riescono a costruire azioni pericolose con Di Lorenzo che però da solo - viste le assenze di pedine importanti come Petrongari, Dionisi, Grillo e Gerbino - non trova la porta. Le occasioni sprecate portano le prime due reti del Fiano Romano che fanno terminare la prima frazione di gioco sul 2 a 0. Nella ripresa una Spes stanca e con una panchina corta subisce le restanti reti.Le parole del ds Massimo Lattanzi: «I ragazzi sono stati bravi, vanno elogiati. Siamo andati Fiano con più di metà squadra indisponibile ma faccio i complimenti a chi è sceso in campo. Ora la retrocessione è matematica ma concluderemo il campionato onorandolo fino alla fine».Una annata da dimenticare per dirigenti, giocatori e pubblico gialloverde. Dopo due cambi di panchina e con una formazione molto giovane, i reatini vedono lasciare la Promozione. Ora bisognerà soltanto concludere il campionato in maniera degna. Dopo la pausa pasquale ed un altro turno di pausa del 28 aprile causa ritiro del Salto Cicolano, la Spes Poggio Fidoni riprenderà il cammino finale il 5 maggio in casa del Guidonia (26).