© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Maglianese (26 punti) non può far nulla contro la Tivoli (51): al comunale di Magliano termina 1 a 5. Non partono bene i ragazzi di mister Lucà che dopo pochi minuti dal fischio di inizio subiscono il vantaggio romano su punizione. Al 20’ altro danno in casa giallorossa, Scoccione viene espulso per rosso diretto e la Maglianese rimane in inferiorità numerica. Cinque minuti più tardi Ceccarelli viene espulso per doppia ammonizione: il suo secondo fallo in area è calcio di rigore, sul dischetto il giocatore ospite sbaglia. I padroni di casa ormai in nove subiscono anche il secondo gol su rigore al termine della prima frazione di gioco.Nella ripresa nulla da fare per i giallorossi se non contenere il risultato e il numero di giocatori ammoniti. La Tivoli sigla il tre ed il quattro a zero. Fabio Giuliani al 25’ cerca di rialzare il morale dei suoi segnando l’1 a 4. Nel finale gli ospiti fanno l’1 a 5.Le parole del tecnico Massimo Lucà: «Loro ottima squadra e avrebbero vinto lo stesso senza aiuti arbitrali. Ennesimo arbitraggio scandaloso, dodici i rigori fischiati contro di noi in questo campionato. All’intervallo ho cercato di calmare i ragazzi perché ci sono altre gare da giocare. Ora testa alla prossima, aspettando mercoledì per le decisioni del giudice sportivo».A corto di uomini la Maglianese aspetta il derby di domenica prossima in casa della Spes Poggio Fidoni (13).