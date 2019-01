© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Spes Poggio Fidoni (7 punti) crolla sotto i colpi di un’ottima Accademia Calcio Roma (18). Al Chiani termina 1 a 5 la III giornata di ritorno dei gialloverdi. La gara parte con il piede sbagliato dai padroni di casa che terminano la prima frazione di gioco in inferiorità numerica (espulso Grillo) e sotto di 0 a 3. Nella ripresa Di Lorenzo prova a risollevare i suoi andando in rete. Nel finale arrivano i restanti gol romani.Poco o nulla da salvare dopo la prestazione dei gialloverdi. E alla fine arrivano anche le dimissioni del tecnico Roberto Pompili. Il suo ritorno sulla panchina della Spes è durato dunque quattro giornate.Massimo Lattanzi, direttore sportivo Spes Poggio Fidoni: «Anche oggi non siamo riusciti a portare a casa nulla, dopo gli errori commessi e il risultato anche il mister Pompili ha dato le sue dimissioni, giustamente anch'egli è deluso. Le gare che dovevamo vincere le abbiamo lasciate e ora agganciare i playout è quasi impossibile. Approccio pessimo, stessi errori e tanta confusione. Subito dopo il primo gol siamo crollati. Sono molti anni che sono qui e sinceramente in questa situazione io non ci dormo la notte».La Spes rimane a corto di ossigeno e ormai in fondo al girone la risalita è un miraggio. I giovani gialloverdi con o senza tecnico domenica prossima saranno ospiti del Licenza (12).