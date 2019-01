CANTALICE-PALESTRINA 1-1

RIETI - Il girone di andata di Promozione si conclude nel migliore dei modi solo per il Cantalice che si prende il titolo di campione di inverno. Ko le altre tre reatine. Il Passo Corese rimane a metà classifica mentre si mette male per la Maglianese che vede vicini i playout e per la Spes Poggio Fidoni ultima nel girone a 5 punti dalla penultima (Licenza).Al Ramacogi termina 1 a 1 il big match tra Cantalice e Palestrina. La gara si sblocca al 20’ del primo tempo quando gli ospiti si portano in vantaggio. Due minuti più tardi Monaco riporta il match in parità. Il numero uno biancorosso Andrea Pezzotti: «Ottima prestazione nonostante le molte assenze ma loro sono un ‘ottima squadra. Forse ci è mancata la zampata vincente, siamo stati poco cattivi sotto porta ma tutto sommato siamo soddisfatti del risultato finale».Al Di Tommaso finisce 1 a 4 tra Passo Corese e Tivoli. I coresini subiscono il gol a pochi minuti dall’inizio. Nella ripresa il bianconero Ubertini trova il pareggio ma alla mezz’ora gli ospiti passano nuovamente in vantaggio su rigore (dubbio). Il Passo Corese nel riprendere la gara si sbilancia subendo terzo e quarto gol. Il capitano Daniele Filippi: «Il risultato è un po’ largo ma loro sono una grande squadra e punteranno alla vittoria finale. Dovevamo commettere meno errori senza mollare alle fine. Peccato perché siamo stati in partita ed il risultato è pesante».La Maglianese viene sconfitta a Subiaco per 1 a 0. Per i sabini sette giornate senza i tre punti e playout a un passo. Gara equilibrata, ma nel recupero Bekai atterra in area un avversario: al 92’ la Vis sigla il gol decisivo. L’attaccante giallorosso Mattia Marcheggiani commenta così il match: «Perdere al novantesimo e per di più su una nostra ingenuità è molto pesante. Il risultato più giusto era il pareggio. Loro hanno avuto poche occasioni mentre noi non abbiamo concretizzato quello che siamo riusciti a creare. Sono felice di essere tornato titolare e spero di dare al più presto una mano alla squadra».È 3 a 0 tra Atletico Zagarolo e Spes Poggio Fidoni ed i gialloverdi restano all’ultimo posto. La gara rimane in parità fino all’80’ poi un rigore dubbio (con relativa espulsione di Grillo) beffa i gialloverdi, che in inferiorità numerica subiscono le restanti reti. L’estremo difensore ex Rieti Simone Natali: «Abbiamo approcciato bene la partita ma una volta subito il gol ci siamo buttati in avanti subendo le restanti reti. Questa squadra pecca di inesperienza, bisogna lavorare. Il mister è preparato e con la sua esperienza può far crescere tutti e darci una mano per la salvezza ma il cambio di marcia deve arrivare da noi».FIANO ROMANO-FOOTBALL RIANO 4-0GUIDONIA-ACCADEMIA CALCIO ROMA 3-0SETTEBAGNI-S.ANGELO ROMANO 3-1VICOVARO-GIARDINETTI 2-1Cantalice 32Giardinetti e Fiano Romano 31Tivoli 30Palestrina e Vicovaro 29Football Riano e Atletico Zagarolo 23Passo Corese 22Pol.S.Angelo Romano 21Maglianese e Vis Subiaco 20Guidonia 16Accademia Calcio Roma 14Settebagni Calcio Salario 13Licenza 12Spes Poggio Fidoni 7