I COMMENTI

Massimo Lucà, tecnico Maglianese

Fabrizio Benigni, tecnico Passo Corese

IL TABELLINO

Maglianese

Passo Corese

Arbitro

Note

RIETI - Nella sedicesima giornata di andata del campionato di Promozione va in scena al Comunale di Magliano Sabina il derby tra la Maglianese ed il Passo Corese ed al termine dei novanta minuti di gioco il risultato è di 0-0. Un pareggio che rispecchia l'andamento della gara, giocata a buon ritmo da ambedue le squadre ma senza creare vere occasioni da gol.Partono all'attacco i padroni di casa con due tentativi dalla distanza di Lucà che terminano sul fondo al 3' ed al 7' ed al 17' dalla parte opposta ci prova De La Vallèe ma il tiro viene ribattuto dai difensori avversari. Ci riprovano gli ospiti con Scancella al 30' e una girata sotto porta di Giovannangelo che termina fuori a fil di palo; al 34' e 39' Condur si fa trovare pronto ancora su tiri di De La Vallèe. Al 40' reclamano i padroni di casa per un intervento al limite dell'area su Giuliani non rilevato dall'arbitro ed in chiusura di tempo Somma è abile nel respingere un tiro ravvicinato di Scoccione.Nel secondo tempo il risultato non cambia: da segnalare una rovesciata di Di Gennaro al 2' ed una girata sotto porta di Giovannangelo al 7'. Al 12' c'è una deviazione di testa di Pomposelli di poco a lato ed al 37' una partenza in contropiede di Gerli viene conclusa da una deviazione del pallone in calcio d'angolo. Ultimi tentativi portati al 45' da Giuliani per la Maglianese e poco dopo da Italiano per il Passo Corese.«Una delle partite meno belle tra quelle disputate finora. Ci siamo adattati ai lanci lunghi su un campo in condizioni precarie ed alla fine è scaturito un deludente pareggio».«Una gara combattuta e disputata su ritmi intensi. C'è stato agonismo e voglia di cercare la vittoria, soprattutto da parte nostra nel secondo tempo ma tutto sommato il pareggio è giusto».: Condur, Bonamici, Ceccarelli, Scoccione, Falco (37' st Bongarzone), Williams (42' pt Francucci), Magnerini (30' st Castiglioni), Lucivero, Giuliani, Lucà (12' st Marcheggiani), Di Gennaro. A disp. Filippetti, Falchetti, Lahrach, Nustriani, Farroni. All. Massimo Lucà: Somma, Varsalona, Scancella, Pomposelli, Terracina, Caprioli (45' st Manna), Ubertini (12' st Gerli), Filippi, De La Vallèe (36' st Italiano), Giovannangelo (24' st Fiorentini), Scarinci. A disp. Imperatori, Quintino, Splendori, Samà, Delle Fave. All. Fabrizio Benigni: Dell'Aversana di Latina (Morlacchetti di Roma2 e Bianchi di Roma2): ammoniti Lucà, Di Gennaro, Scoccione, Filippi; angoli: 11-4; spettatori: 90 circa.