CANTALICE- VICOVARO

(Ore 15:30, arbitro Ferrara di Roma 2)

MAGLIANESE-SALTO CICOLANO

(Ore 11, arbitro Prencipe di Tivoli)

SETTEBAGNI CALCIO SALARIO-PASSO CORESE

(Ore 11, arbitro Di Serio di Latina)

FOOTBALL RIANO-SPES POGGIO FIDONI

(Ore 11, arbitro Menna di Roma 1)

LE ALTRE GARE, V GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Domani, 30 settembre, si alza il sipario sulla V giornata di promozione. In testa alla classifica il Cantalice deve vincere in casa con il Vicovaro per provare a staccare Giardinetti, impegnato in casa nel big match con Tivoli. Al comunale di Magliano è derby: arriva il Salto Cicolano, situazioni completamente opposte per le due reatine. Due soli i punti per Passo Corese e Spes Poggio Fidoni che fuori dalle mura amiche sfideranno rispettivamente il Settebagni e il Football Riano.La capolista Cantalice punta a staccarsi dalla concorrente Giardinetti. Ci prova domani al Ramacogi contro il Vicovaro. «Consapevoli della nostra forza, daremo tutto per fare risultato. Ai ragazzi ho chiesto umiltà e tanto sacrificio” afferma il tecnico Simone Patacchiola.La Maglianese in casa non ha ancora raccolto i tre punti. La formazione di mister Massimo Lucà spera sia giunto il momento. «Vogliamo vincere altrimenti vanificheremo gli sforzi di domenica scorsa, non abbiamo mai vinto in casa quest’anno e spero avvenga questo davanti al nostro pubblico». Situazione opposta per il Salto in piena crisi: «Sarà dura ma proveremo a fare risultato» dice il vice allenatore degli equicoli Massimo Petrini. Una curiosità: a dirigere il match Prencipe di Tivoli, che ha arbitrato la stessa sfida la scorsa stagione.A due punti il Passo Corese ospite del Settebagni sa cosa cambiare. Mister Fabrizio Benigni dice: «Cancellare la precedente domenica, pensare più al sacrificio e meno alle giocate dei singoli». La società di Passo Corese beffata e danneggiata visto che non potrà più schierare i 2000 Delle Fave e Donati (entrambi nel gruppo dei titolari), che tornano alla Flamina (insieme ad altri 37 giocatori) che ha vinto il ricorso in quanto svincolati col modello 108 dall’ex presidente del club Roberto Ciappici.Tenta di centrare i primi tre punti la Spes Poggio Fidoni, in casa del Football Riano. «Sono fiducioso perché i ragazzi si stanno allenando bene. Non dobbiamo abbatterci, il campionato è ancora lungo e non bisogna perdere di vista il nostro obbiettivo: la salvezza», diice mister Marco Donati.GIARDINETTI 1957- TIVOLI 1919LICENZA- ACCADEMIA CALCIO ROMAPALESTRINA- GUIDONIAPOL.S. ANGELO ROMANO-ATLETICO ZAGAROLOVIS SUBIACO-FIANO ROMANOCantalice 10Giardinetti 10Pol.S.Angelo Romano 9Tivoli calcio 8Palestrina 8Atletico Zagarolo 7Vicovaro 7Maglianese 7Accademia Calcio Roma 7Football Riano 6Licenza 5Fiano Romano 4Vis Subiaco 4Spes Poggio Fidoni 2Passo Corese 2Guidonia 1Salto Cicolano 1Settebagni Calcio Salario 0