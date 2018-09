RIETI - il derby di Promozione tra Cantalice e Spes Poggio Fidoni si giocherà quattro volte nella stagione in corso. Il sorteggio del primo turno di Coppa Italia ha messo di fronte le due squadre reatine: andata al Ramacogi mercoledì 3 ottobre alle 15.30, ritorno 17 ottobre alle 15.30.



GLI ALTRI ACCOPPIAMENTI (andata 3 ottobre, ritorno 17 ottobre: ore 15.30)

Delle altre tre reatine, due giocheranno l'andata in trasferta e una in casa. Esordiranno fuori la Maglainese (sul campo della Doc. Gallese) e il Salto Cicolano a Licenza, mentre Passo Corese partirà al Di Tommaso contro la Pol. Sant'Angelo Romano. Ultimo aggiornamento: 18:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA