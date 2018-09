di Andrea Giannini

RIETI - Seconda giornata di Promozione e secondo derby stagionale. Questa volta la sfida tra squadre reatine si giocherà al De Tommaso in casa della neopromossa Passo Corese, cui farà visita la Spes Poggio Fidoni: entrambe escono rinfrancate dal debutto in campionato e per gli ospiti anche dalla sfida di Coppa. Primo match davanti ai propri tifosi per il Salto Cicolano, che ha subito un beffardo ko al debutto. Reduci da un derby con poche emozioni Cantalice e Maglianese vanno a caccia della prima vittoria: i reatini esordiranno al Ramacogi, mentre i sabini sono attesi dalla prima trasferta.



PASSO CORESE- SPES POGGIO FIDONI

(ore 11, Iustulin di Ciampino)

Entrambe a un punto dopo la prima giornata vogliono portare a casa la prima vittoria stagionale. «Mi aspetto una partita non facile - afferma il tecnico dei coresini, Fabrizio benigni - i ragazzi si sono allenati bene in settimana, spero quindi si vedano i frutti del duro lavoro». La Spes punta a confermarsi nella prima trasferta. «Voglio dai ragazzi lo stesso spirito e applicazione delle scorse gare» dice mister Marco Donati. Vista la profondità della rosa sembrano non preoccupare le assenze di Perotti e Ianni, espulsi domenica scorsa e per i quali il giudice sportivo ha disposto la squalifica rispettivamente di due giornate e un turno. Sempre nel team gialloverde indisponibili Davide Donati e Fany, out per infortunio.



SETTEBAGNI CALCIO SALARIO- MAGLIANESE

(ore 11, arbitro Baratta di Ciampino)

Voglia di successo per la Maglianese che esordirà in trasferta sul campo della matricola Settebagni. «Cercheremo di fare il nostro gioco, di dare più ritmo e corsa rispetto a quello dato domenica scorsa» dice mister Massimo Lucà riferendosi anche al pareggio casalingo col Cantalice nel debutto.



CANTALICE-VIS SUBIACO

(ore 15:30, arbitro Caruso di Viterbo)

Punta ai primi tre punti stagionali anche il Cantalice nel debutto casalingo contro la Vis Subiaco. «Dobbiamo vincere», afferma senza giri di parole mister Simone Patacchiola. Tutti a disposizione del tecnico che vuole la vittoria per proseguire la striscia di risultati positivi dopo il punto conquistato a Magliano.



SALTO CICOLANO-GIARDINETTI 1957

(ore 15:30, arbitro Damiani di Frosinone)

Salto Cicolano proverà a riscattarsi nell'esordio davanti ai propri tifosi. Gli equicoli sono chiamati a fare risultato contro Giardinetti 1957. «Rientrano in rosa quattro giocatori e voglio una crescita sia tattica che fisica» dice il vice allenatore Massimo Petrini.



LE ATRE GARE, II GIORNATA

ATLETICO ZAGAROLO-LICENZA

FIANO ROMANO-POL.S. ANGELO ROMANO

GUIDONIA-FOOTBALL RIANO

TIVOLI 1919-ACCADEMIA CALCIO ROMA

VICOVARO –PALESTRINA 1919



CLASSIFICA

Guidonia 3

Giardinetti 3

Palestrina 3

Pol.S. Angelo Romano 3

Atletico Zagarolo 3

Cantalice 1

Passo Corese 1

Tivoli 1919 1

Accademia calcio Roma 1

Maglianese 1

Spes Poggio Fidoni 1

Vis Subiaco 1

Salto Cicolano 0

Fiano Romano 0

Settebagni Calcio 0

Vicovaro 0

Licenza 0

Sabato 8 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:12



© RIPRODUZIONE RISERVATA