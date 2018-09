di Renato Leti

RIETI - Prima giornata di Promozione e primo derby tra squadre reatine. Al Comunale di Magliano Sabina va in scena Maglianese-Cantalice ed al termine dei novanta minuti di gioco il risultato di parità (0-0) appare quello giusto. Le due formazioni mostrano buone trame di gioco e qualche spunto individuale che poteva anche premiare una delle due contendenti ma complessivamente il verdetto del campo appare consono a quanto si è visto.



I padroni di casa partono all'attacco ma un paio di tentativi di Marcheggiani non impensieriscono la retroguardia ospite mentre Condur, al 15', blocca una conclusione dalla distanza di Suwareh. Ceccarelli e Williams si confermano nella Maglianese baluardi difficili da sorprendere rendendo la vita difficile a Monaco e compagni; lo stesso Monaco ci prova comunque al 35' ma trova pronto Condur alla respinta. Il Cantalice insiste con un tiro di Rossi al 39' mentre la Maglianese produce una bella azione corale al 40' con scambio Giuliani-Marcheggiani-Falco il cui tiro termina di poco a lato. Al 42' è bravo Pezzotti a respingere una staffilata di Marcheggiani ed al 45' non c'è tempo per battere un calcio d'angolo per gli ospiti su una conclusione di Accardo deviata da Condur.



Varie sostituzioni nella ripresa ed azioni altalenanti: al 4' finisce di poco a lato un tiro di Giuliani su lancio di Williams; al 9' stessa sorte per un tentativo di Accardo; al 17' un bel tiro di potenza scoccato in corsa da Monaco. Al 25' ancora una conclusione del giovane Falco (tra i migliori in campo) ed al 40' e 42' due incursioni in velocità di Popa. Nel finale insiste il Cantalice ma non modificano il risultato i tiri di Rossi al 42' (parata di Condur) e di Beccarini al 44' con una deviazione di testa su assist di Cianetti terminata oltre la traversa.



I COMMENTI

Massimo Lucà, tecnico Maglianese

«Un pari giusto ottenuto contro una buona squadra: si è fatta sentire un po' la stanchezza soprattutto nel secondo tempo ma siamo in fase di crescita e ci riteniamo soddisfatti».

Simone Patacchiola, tecnico Cantalice

«Non si sono visti ritmi di gioco altissimi ma da parte nostra potevamo sfruttare meglio alcune occasioni. Un pareggio tutto sommato giusto tra due squadre che hanno mostrato in campo i postumi del lavoro di preparazione. Un pareggio su questo campo è comunque sempre positivo».



IL TABELLINO

Maglianese : Condur, Bonamici, Ceccarelli, Scoccione, Falco, Williams, Magnerini (34' st Bongarzone), Lucivero, Giuliani (24' st Di Giammartino), Migliorati (16' st Popa), Marcheggiani (10' st Altissimi). A disp. Gobbi, Francucci, Nustriani, Pistone, Tronca. All. Lucà

Cantalice : Pezzotti, Panfilo, Rossi, Cianetti, Agnesi, Panitti, Suwareh (29' st Mattei), Santarelli (26' st Tiengo), Monaco, Piras (6' st Beccarini), Accardo (20' st Di Lorenzo). A disp. Martini, De Gennaro, Dionisi, Agostini. All. Patacchiola

Arbitro : Chirnoaga di Tivoli (Zanfrisco di Ciampino e Elisino di Ostia)

Note : ammoniti Bonamici, Panfilo, Monaco; angoli: 3-3; spettatori: 100 circa

Domenica 2 Settembre 2018



