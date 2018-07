di Silvio Ippoliti

RIETI - Si muove il mercato del Cantalice: ufficiale l’arrivo di Jacopo Di Lorenzo. L’esterno classe 1993 ritrova il tecnico Simone Patacchiola che lo aveva allenato 4 stagioni fa al Podium. Dopo una stagione al Capradosso Di Lorenzo si rimette andando ad aumentare le soluzioni offensive di mister Simone Patacchiola.



Queste le prime parole di Di Lorenzo in maglia Cantalice: «Sono felice di essere in questa squadra, visto che già l'anno scorso avevo deciso di esserci ma a causa di vari problemi ho dovuto rinunciare. Credo che l'organico della squadra sia uno di quelli importanti visti i nomi e credo che la società quest'anno abbia voluto alzare ancora di più l'asticella per puntare in alto. Ho scelto il Cantalice perché a Rieti in questo momento non c'è una società in grado di garantirti quegli impianti sportivi. Il gruppo lo conosco molto bene visto che con la maggior parte di loro ho già giocato. Ritrovo il mister Patacchiola,una persona che stimo,con cui ho già lavorato e con il quale ho avuto la mia miglior stagione dal punto di vista realizzativo. Sono 2 anni che voglio provare a confrontarmi con questo campionato - conclude Di Lorenzo - nel quale spero di ambientarmi subito, di dimostrare quello che valgo e di mantenere le aspettative che si sono create intorno a me»

Marted├Č 10 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:58



© RIPRODUZIONE RISERVATA