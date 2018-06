di Renato Leti

RIETI – E’ iniziata in questi giorni la “costruzione” dell’Asd Maglianese Calcio in vista della stagione 2018/2019 nel corso della quale la società sabina presieduta da Ettore Petroni vorrà confermare e possibilmente migliorare quanto di buono è stato fatto nel suo primo anno di Promozione.



INTERVISTA AL TECNICO MASSIMO LUCA'



Si sta già lavorando per la composizione della nuova rosa-giocatori?

«Siamo praticamente all’inizio e lo scorso fine settimana ho parlato con la dirigenza per valutare innanzitutto le riconferme, poi vedremo il resto. L’obiettivo è quello di provare a ripetere il buon campionato fatto nella passata stagione e magari a migliorarlo: di sicuro ci proveremo».



Ci saranno cambiamenti nella composizione della squadra?

«Vorrei mantenere buona parte dell’organico, anche se ci guarderemo un po’ attorno per cercare qualche elemento di qualità ed esperienza in questa categoria che potrebbe esserci utile. C’è anche l’intenzione di inserire nella rosa altri under, specie quelli classe 2000».



Arrivi e partenze in corso?

«Ancora non posso pronunciarmi su questo argomento e dobbiamo valutare con attenzione ogni decisione. Onestamente sugli acquisti non ho ancora stabilito nulla: ho solo parlato nei giorni scorsi con due/tre giocatori che potrebbero esserci utili ma ci dobbiamo incontrare con calma e valutare poi il da farsi. Diciamo che ho appena iniziato a muovermi».



Permane la soddisfazione di quanto fatto quest’anno in campionato…

«Per quanto riguarda la passata stagione, possiamo dire di essere abbastanza soddisfatti. E’ stato il nostro primo anno in Promozione ed abbiamo mantenuto tutto l’anno una buona posizione di classifica, senza mai ritrovarci in zona playout».



Si poteva fare anche qualcosa di più?

«Personalmente qualche rammarico ce l’ho, specie per quanto riguarda il periodo da dicembre a febbraio quando la squadra non girava a dovere per varie questioni. In alcune partite abbiamo gettato via dei punti anche in maniera assurda ed a volte anche immeritatamente. Certo, potevamo divertirci ancora di più, considerando che ce la siamo giocata con tutti e ci siamo tolte belle soddisfazioni battendo squadre molto più esperte e blasonate rispetto a noi».



Il finale di stagione è stato in crescendo per la società...

«Sì, ci siamo tolti altre due belle soddisfazioni: la prima deriva dal fatto che siamo stati la squadra della provincia di Rieti che si è meglio piazzata in classifica, senza dimenticare che in Promozione eravamo una matricola; la seconda è stata la vittoria della nostra formazione Juniores guidata da Massimo Tascioni che con l’inserimento di alcuni under della prima squadra ha trionfato a Rieti al Trofeo Ciccaglioni. Un successo importantissimo che quasi sicuramente darà alla società la possibilità di disputare il prossimo campionato regionale Juniores B».

Venerd├Č 15 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:23



