di Silvio Ippoliti

RIETI - Dopo un meritato periodo di riposo il Salto Cicolano si rimette al lavoro in vista della prossima stagione. Nei prossimi giorni dovrebbe esserci un summit tra il riconfermatissimo tecnico Giancarlo Senneca, alla quarta stagione sulla panchina biancoblù, e la dirigenza per programmare la prossima stagione a partire dal mercato. Pochi e mirati ritocchi per cercare di migliorare una rosa che al completo ha dimostrato di essere competitiva. La prioritá sarà trovare un sostituto del portiere Bernardino Di Girolamo che di recente si è sottoposto ad un importante intervento al ginocchio e tornerà a disposizione nel 2019. Per il resto tutto dipenderà dall’incontro tra il tecnico e la società per definire gli obiettivi di mercato.

Gioved├Č 14 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:48



