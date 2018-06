di Silvio Ippoliti

RIETI - Giorni importanti in casa Spes Poggio Fidoni che è al lavoro per programmare il futuro. Società gialloverde in attesa del ripescaggio in Promozione, filtra ottimismo, ma in attesa dell’ufficialità c’è bisogno di iniziare a programmare la prossima stagione a partire dalla nuova guida tecnica. Mister Roberto Pompili non sarà più sulla panchina della società reatina, al suo posto, si fanno sempre più insistenti le voci sull’arrivo in gialloverde di Marco Donati, tecnico molto vicino all’ambiente Spes date le sue origini. Dal punto di vista della rosa la dirigenza ha deciso di ripartire dalla qualità del blocco dei giovani, l’obiettivo principale sarà quello di rinforzare il reparto avanzato che è stato il tallone d’Achille nell’ultima stagione.

Mercoledì 13 Giugno 2018



