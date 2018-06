di Silvio Ippoliti

RIETI - La dirigenza del Cantalice è al lavoro in vista della prossima stagione di Promozione che prenderà il via il 2 settembre. Ore calde dunque, a partire dalla decisione della riconferma dello staff tecnico. Non ci sono più dubbi, si ripartirà dal tecnico Simone Patacchiola.



Nelle prossime ore la società e l'allenatore dovrebbero incontrarsi per pianificare il mercato, non ci saranno sconvolgimenti della rosa della passata stagione di cui rimarrà intatta la struttura portante con le conferme di Pezzotti tra i pali, Agnesi e Panitti in difesa, Cianetti e Beccarini in mezzo al campo. L'attacco sarà ancora affidato a Monaco, Accardo e al giovane Suwareh.



Il ds Santacroce agirà soprattutto sul pacchetto degli under che sarà la chiave per un campionato di vertice. Lo scorsa stagione i biancorossi, soprattutto nella parte centrale, hanno dimostrato di potersela giocare con tutti, gli obiettivi in vista della prossima sono ancora da decifrare, molto dipenderà dalla qualità dei calciatori che arriveranno.

Marted├Č 12 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:32



© RIPRODUZIONE RISERVATA