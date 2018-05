di Silvio Ippoliti

RIETI - Si è archiviata ieri la stagione della Spes Poggio Fidoni. I reatini escono sconfitti dal playout contro il Guidonia che si è imposto sul proprio campo per 2-0. La sconfitta a sancito la retrocessione dei gialloverdi in Prima Categoria dopo quattro anni di Promozione. La società gialloverde per voce del ds Massimo Lattanzi ha già fatto intendere che inoltrerà domanda di ripescaggio.



Commenta la gara e la stagione il capitano della Spes Poggio Fidoni Diego Petrongari: «La gara di ieri è stata lo specchio della stagione, mancavano 3-4 giocatori per infortunio e più di qualcuno fuori ruolo, nonostante tutto ci siamo giocati le poche carte che avevamo. Alla fine il risultato è stato quello che tutti si aspettavano e se c'era una squadra che doveva salvarsi non era sicuramente la nostra. Oggi paghiamo gli errori fatti prima, sono 2 anni che sono qui e ho capito che fare calcio in questo modo è molto difficile. Auguro a Poggio Fidoni di tornare in questa serie il prima possibile. Permettermi di ringraziare quelle 6-7 persone che sono state sempre presenti al campo durante l'anno e che hanno permesso di giocare il play out alla Spes».



Gli fa eco il portiere Simone Santarelli, uno dei migliori in campo nella sconfitta col Guidonia: «Abbiamo incontrato la squadra più in salute tra quelle che affrontavano i play out, ce l'abbiamo messa tutta ma si sono rivelati superiori a noi. Non ho nulla da dire ai miei compagni che hanno dato tutto. La stagione? Purtroppo è negativa sotto ogni punto di vista quando si retrocede, ma ho la certezza che la società farà tutto il necessario per tornare più forte di prima».

