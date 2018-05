di Silvio Ippoliti

RIETI - Il Guidonia batte 2-0 la Spes Poggio Fidoni e porta a casa la salvezza nel playout del girone B di Promozione. S'infrange il sogno della Spes Poggio Fidoni che dopo quattro stagioni retrocede in Prima Categoria. Con un gol per tempo i ragazzi di Alberghini si aggiudicano un match i cui l'undici di Pompili ha messo in campo tutto quello che poteva non riuscendo ad imporsi su un avversario che ha dimostrato di essere superiore.



LA PARTITA

Parte forte la gara con la Spes subito vicina al gol: grandi le proteste dei gialloverdi per un mani in area di un giocatore del Guidonia che intercetta la palla che stava entrando in rete. Qualche minuto più tardi risponde il Guidonia che si porta in vantaggio con Narcisi che insacca di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Ci provano i ragazzi di Pompili ma i padroni di casa gestiscono palla e partita forti della tranquillità del gol di vantaggio (al Guidonia sarebbe bastato il pareggio alla fine dei tempo supplementari). In apertura di ripresa arriva 2-0 con Massi bravo a incrociare con un bel destro dal limite dell'area, una rete che toglie le energie ai gialloverdi che non riescono nella rimonta.



LE DICHIARAZIONI

E' amareggiato a fine gara il tecnico della Spes Poggio Fidoni Roberto Pompili: «Devo ringraziare i ragazzi che hanno messo tutto quello che avevano in questa partita. Sono rammaricato perchè a inizio partita un episodio come quello del mani poteva cambiare tutto l'andamento del match, dopo loro col vantaggio si sono sciolti riuscendo a mostrare tutte le loro qualità. Ho poco da rimproverare ai ragazzi per quello che hanno fatto in questo finale di stagione».



La società gialloverde ha già fatto intendere che inoltrerà la domanda di ripescaggio. A fine gara il direttore sportivo Massimo Lattanzi ha commentato così il match: «Una partita che è lo specchio della stagione, una stagione storta di cui ci prendiamo tutte le responsabilità. Sulla partita posso dire che probabilmente il rigore non concesso a inizio primo tempo avrebbe cambiato un po' tutto, però il calcio è così. Voglio ringraziare i ragazzi che hanno buttato il cuore oltre l'ostacolo in questo finale di stagione raggiungendo un playout che ad un certo punto era insperato. Il ripescaggio? Da domani inizieremo e programmare la prossima stagione, in questo momento c'è tanta amarezza».



IL TABELLINO

Guidonia : Maiellaro, Maciocchi, Festa, Narcisi, Pasquetto (39' st Paolillo), Massi, Casalenuovo (23'st Lori), Luciani, Toncelli, Ciaraglia, Lanatà. (36' st Pasciucco) A Disp. Di Maulo, Loiudice, Talone, Elasri. All.R. Alberghini

Spes Poggio Fidoni : Santarelli, Massimi, Cenfi (44' st Chieie), Brucchietti, Tolomei, Petrongari (35' st Martini), Gaeta, Basilici, Fany (1' st Pagliarulo), Renzi, Iacobelli (12' st Novelli, 32' st Graziani). A disp. Nobili, Quadrini. All. R. Pompili

Arbitro : Ferrara di Roma 2

Marcatori : 5' pt Narcisi, 9' st Masi 9'

Note . Espulso al 15' st; ammoniti Ciaraglia, Narcisi, Lori (Guidonia), Tolomei, Pagliarulo, Basili, Chieie (Spes Poggio Fidoni).

Domenica 13 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:57



© RIPRODUZIONE RISERVATA