di Silvio Ippoliti

RIETI - Tutto pronto in casa Spes Poggio Fidoni in vista del playout salvezza da giocare in gara unica sul campo del Guidonia (domani ore 11). Dopo la grande rincorsa arriva la gara della verità per i ragazzi allenati da Roberto Pompili che hanno l’obbligo di portare a casa la vittoria (al Guidonia, essendo la formazione meglio classificata, basterebbe anche il pareggio dopo i tempi supplementari). Il bilancio delle due sfide stagionali dice Guidonia col pareggio (2-2) del Chiani e il pesante 6-1 di Montecelio. Non dovrebbe aver problemi di formazione mister Pompili eccenzion fatta per gli infortunati Donati e Pagliarulo, quest’ultimo dovrebbe partire dalla panchina.



LE ASPETTATIVE DEI MISTER

«Siamo pronti - dice il tecnico della Spes Poggio Fidoni Roberto Pompili - ci giochiamo tutto dopo una lunga stagione. Era quello che volevamo e adesso dobbiamo fare il possibile. Giochiamo contro una squadra di qualità che ha dalla sua il fattore campo e due risultati utili su tre. Dovremmo fare una gara intelligente sui 120’».

Dello stesso avviso è il tecnico del Guidonia Roberto Alberghini: «È una gara che va ragionata pensando anche ai supplementari. La stagione? Certamente non avremmo meritato di giocare il playout per quello che abbiamo espresso in campo. Siamo una squadra giovane e sono sicuro che se passeremo questo ostacolo di fronte a noi c’è un grande futuro».



COSI' IN CAMPO

Guidonia : Maiellaro, Talone, Festa, Narcisi, Pasquetto, Massi, Elasri, Luciani, Toncelli, Al. Macciocchi, Lanatà. All. R. Alberghini

Spes Poggio Fidoni : Santarelli, Massimi, Quadrini, Brucchietti, Cenfi, Tolomei, Basilici, Petrongari, Fanny, Gaeta, Iancobelli. All. R. Pompili

Arbitro : Ferrara di Roma 2

Sabato 12 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:02



© RIPRODUZIONE RISERVATA