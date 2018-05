di Silvio Ippoliti

RIETI - Si è archiviato ieri il campionato di Promozione. E' arrivato anche l'ultimo verdetto: la Spes Poggio Fidoni espugna il campo del Salto Cicolano e va ai playoff da giocare in trasferta contro il Guidonia.



Un 1-0 sofferto della Spes Poggio Fidoni perchè arrivato a 10' dal termine grazie alla rete sugli sviluppi di un calcio d'angolo di Brucchietti. «È stata una partita difficile contro un avversario che voleva chiudere bene il campionato davanti il proprio pubblico – dice il centrocampista Diego Petrongari - Per noi é stata una finale dove sapevamo benissimo di dover vincere per sperare ancora. Alla fine ha vinto la voglia di avere un'ultima possibilità domenica prossima. L'avversario sarà il Guidonia, squadra che per qualità di gioco a mio parere meritava la salvezza diretta. Loro hanno il vantaggio di giocare in casa con 2 risultati su 3, a noi serve un impresa perché per quanto visto in questo campionato siamo nettamente inferiori».



Voleva chiudere con un risultato positivo il Salto Cicolano comunque soddisfatto di avere mantenuto la categoria per il secondo anno di fila. «Una partita da pareggio – evidenzia il centrocampista Matteo Ranieri - la differenza è che loro erano più motivati di noi, hanno sfruttato l’unica occasione riuscendo a portare a casa i tre punti, peccato volevamo chiudere con una vittoria. Abbiamo fatto un ottimo campionato nonostante le tante difficoltà, il mister come sempre ci ha dato una grandissima mano».



Termina con una sconfitta il campionato del Cantalice che cade in casa contro l'Ostiantica: 1-0 è il risultato finale in favore degli ospiti. La differenza di motivazioni alla lunga ha fatto la differenza anche se i reatini sono rammaricati per non aver concretizzato le molte occasioni nel corso del match. «Abbiamo sprecato almeno sei palle gol a tu per tu con il portiere – dice il portiere Andrea Pezzotti - Alla fine ci hanno punito. Se non sfrutti tutte le occasioni avute alla fine il gol lo prendi».



Una Maglianese molto rimaneggiata tiene testa alla Pro Roma ma alla fine soccombe alla formazione romana che s'impone per 1-0. E' stata una buona gara quella dei giallorossi. Commenta la gara il capitano Fabio Giuliani: «Abbiamo giocato una buona gara. Abbiamo affrontato la partita a viso aperto, giocavamo con molti giovani, nel secondo tempo ha esordito anche un classe 2001. Siamo rammaricati per come andata soprattutto per il rigore concesso alla squadra di casa. La stagione? Siamo soddisfatti visto che era il primo anno di Promozione, certo vedendo le ultime partite insieme alla nostra classifica qualche rammarico c'è».



Sconfitta di misura anche per il Cantalupo che perde in casa 1-0 contro il Licenza.



RISULTATI, XVII DI RTIORNO

Cantalice – Ostiantica 0-1

Cantalupo – Licenza 0-1

Fiano Romano – Luiss 1-6

S. Angelo Romano - Morandi 2-0

Pro Roma – Maglianese 1-0

Salto Cicolano – Spes Poggio Fidoni 0-1

Vicovaro – Castelnuovese 7-0

Villalba – Vigor Perconti 1-0

Vis Subiaco – Guidonia 0-2



CLASSIFICA

Villalba 74

Pro Roma 73

S. Angelo Romano 64

Vicovaro 62

Vigor Perconti 61

Fiano Romano 58

Maglianese 49

Vis Subiaco 47

Cantalice 44

Luiss, Salto Cicolano, Ostiantica 43

Guidonia 42

Morandi 40

Licenza, Spes Poggio Fidoni 34

Cantalupo 19

Castelnuovese 18

