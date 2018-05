di Silvio Ippoliti

RIETI - La Spes Poggio Fidoni vince col Salto Cicolano e va ai playout. I gialloverdi non senza sofferenze s’impongono 1-0 grazie alla rete di Brucchietti a 10’ dal termine. Una vittoria fondamentale per i ragazzi di Pompili che si giocheranno il playout in trasferta a Guidonia. «Ce la siamo sudata fino alla fine - dice l’allenatore della Spes Poggio Fidoni Roberto Pompili - con sofferenza abbiamo portato a casa i risultato. Non ho pensato all’eventuale avversaria del playout perché ero totalmente concentrato su questa partita. Adesso inizieremo a pensarci».

Domenica 6 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:57



© RIPRODUZIONE RISERVATA