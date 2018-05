di Silvio Ippoliti

RIETI - Altro ko per il Cantalice che davanti ai propri tifosi perde 1-0 contro l’Ostiantica. Una sconfitta figlia di un'ultima parte di campionato non all’altezza della situazione. Dopo l’eliminazione dalla semifinale di Coppa Italia i biancorossi hanno staccato la spina pagando la stanchezza fisica e mentale della grande rincorsa in campionato.

