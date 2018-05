di Silvio Ippoliti

RIETI - Termina con una sconfitta casalinga il Cantalupo che affrontava il Licenza. Un 1-0 che punisce oltre misura i sabini che pagano le troppe palle gol fallite nel corso dal match. I rossoblu chiudono ultimi seppur in coabitazione con la Castelnuovese. «Sono rammaricato per le troppe palle gol fallite - dice l’allenamento del Cantalupo Andrea Cataldi - nell’unico tiro in porta abbiamo subito gol. Avremmo meritato ampiamente di vincere questa partita».

Domenica 6 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:33



