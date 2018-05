di Silvio Ippoliti

RIETI - Sconfitta indolore per la Maglianese che cade sul campo della Pro Roma: 1-0 è il risultato per i romani che non riesco a scavalcare il Villalba (vincente contro il Perconti) che vince il campionato e sale in Eccellenza. «Nonostante le tante assenze ce la siamo giocata - dice il tecnico della Maglianese Massimo Lucá - faccio i complimenti ai tanti giovani scesi in campo oggi».

Domenica 6 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:27



© RIPRODUZIONE RISERVATA