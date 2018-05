di Silvio Ippoliti

RIETI - Domani va in scena l’ultima giornata del campionato di Promozione (ore 11). Derby salvezza per la Spes Poggio Fidoni che sarà ospite del Salto Cicolano. Gare casalinghe per Cantalice e Cantalupo contro Ostiantica e Licenza. In trasferta la Maglianese contro il Pro Roma.



SALTO CICOLANO (43) - SPES POGGIO FIDONI (31)

(arbitro Di Matteo di Roma 2)

Tutti gli occhi sono puntati sul derby del De Amicis di Corvaro tra Salto Cicolano e Spes Poggio Fidoni. Con la squadra di casa già salva è la Spes a giocarsi tutto per la salvezza. I gialloverdi hanno bisogno dei tre punti per continuare sperare nel playout che al momento non si disputerebbe dato il distacco superiore a 8 punti dall’eventuale avversaria che sarebbe il Morandi (il regolamento prevede che il playout non si disputi nel caso in cui le due contendenti di ciascun abbinamento abbiano un divario superiore a 8 punti). La squadra di Pompili dovrà sperare anche in un passo falso del Licenza con cui è appaiata a 31 punti (a pari punti sarebbe in vantaggio il Licenza in virtù degli scontri diretti). «Dobbiamo pensare solo alla nostra partita - dice il tecnico della Spes Poggio Fidoni Roberto Pompili - Molto dipende da noi. Arrivare al playout sarebbe un grande risultato visto come è andata la stagione».



CANTALUPO (18) - LICENZA (31)

(arbitro Figliomeni di Roma 2)

Sarà proprio il Cantalupo ad affrontare sul suo campo il Licenza, i sabini sono ormai in Prima Categoria, ma voglio chiudere al meglio la stagione lasciando l’ultimo posto. «Siamo arrivati all ultima giornata - dice il tecnico del Cantalupo Andrea Cataldi - purtroppo siamo retrocessi per vari problemi, bisogna onorare la maglia fino all’ultimo pertanto domani dobbiamo fare risultato pieno per toglierci delle soddisfazioni personali e di tutta la squadra».



CANTALICE (44) - OSTIANTICA (40)

(arbitro Papagno di Roma 2)

Gara insidiosa per il Cantalice che ospita l’Ostiantica formazione alla ricerca di punti salvezza (sfida che interessa da vicino la Spes Poggio Fidoni). I biancorossi vogliono chiudere con una vittoria davanti ai propri tifosi dopo un periodo non all’altezza della situazione.”Vogliamo chiudere con una vittoria - evidenzia l’allenatore del Cantalice Simone Patacchiola- ce la metteremo tutta davanti ai nostri tifosi”.



PRO ROMA (70) - MAGLIANESE (49)

(arbitro Martinelli di Ostialido)

Sarà missione impossibile invece per la Maglianese impegnata sul campo del Pro Roma distante un punto dalla capolista Villalba che se la vedrà sul suo campo contro la Vigor Perconti che si gioca l’accesso ai playoff. «Dispiace avere molte assenze tra infortuni e squalifiche per questa ultima partita - dice l’allenatore della Maglianese Massimo Lucá - mi sarebbe piaciuto avere tutti i ragazzi a disposizione per poterli ringraziare per questa annata. Affronteremo la partita spensierati, su un bel campo, contro un'ottima squadra e con molto pubblico, divertiamoci».



ALTRE GARE, XVII RITORNO

Fiano Romano - Luiss

S. Angelo Roma - Morandi

Vicovaro - Castelnuovese

Villalba- Vigor Perconti

Vis Subiaco - Guidonia



LA CLASSIFICA

Villalba 71

Pro Roma 70

Vigor Perconti, S. Angelo Romano 61

Vicovaro 59

Fiano Romano 58

Maglianese 49

Vis Subiaco 47

Cantalice 45

Salto Cicolano 43

Morandi, Luiss, Ostiantica 40

Guidonia 39

Licenza e Spes Poggio Fidoni 31

Castelnuovese, Cantalupo 18

Sabato 5 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:38



© RIPRODUZIONE RISERVATA