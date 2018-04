di Silvio Ippoliti

RIETI - Si è archiviata ieri la penultima giornata del campionato di Promozione.



Sarà partita persa a tavolino per il Cantalice che per per un equivoco sull'orario della gara non si è presentato nella trasferta contro la Vigor Perconti.



Ottiene un punto invece la Maglianese nella gara casalinga contro il Fiano Romano. 1-1 in rimonta per i ragazzi di Massimo Lucà che ai punti avrebbero meritato qualcosa in più. Commenta la gara il giovane Leonardo Tronca autore della rete dell'1-1. «C'è amarezza perchè avremmo meritato di più per gioco e occasioni create – dice l'attaccante classe 1998 – Siamo un grande gruppo, abbiamo dimostrato di potercela giocare alla pari con le squadre di alta classifica. Possiamo ritenerci soddisfatti del campionato fatto anche perchè era il primo di Promozione».



Non riesco l'impresa alla Spes Poggio Fidoni che perde 3-0 al Chiani contro la capolista Villalba: i gialloverdi ancora non sono sicuri dell'accesso ai playout. Con la classifica attuale i ragazzi di Roberto Pompili sarebbero direttamente in Prima categoria poiché ci sarebbero più di 8 punti di distacco dall'avversario da affrontare nell'eventuale playout, che si trova a +9 sui gialloverdi (il regolamento prevede che il playout non si disputi nel caso in cui le due contendenti di ciascun abbinamento abbiano un divario superiore a 8 punti). Nel prossimo turno la squadra del presidente Ianni sarà impegnata sul campo del Salto Cicolano. «Ieri abbiamo affrontato una corazzata - dice il portiere della Spes Poggio Fidoni Simone Santarelli – dispiace per il risultato, troppo ampio per quanto visto in campo. Ora testa al Salto Cicolano per prenderci i playout».



Pesante sconfitta (6-2) per il Salto Cicolano sul campo della Luiss. Gli equicoli hanno staccato la spina dopo il raggiungimento dell'obiettivo playoff. «Brutta partita, non eravamo concentrati – dice il centrocampista del Salto Cicolano Matteo Ranieri - E' vero che il nostro obbiettivo lo abbiamo raggiunto ma in campo ieri non siamo scesi. Adesso giochiamo l'ultima gara e poi inizieremo a pensare al futuro».



Vince 2-1 il Cantalupo e lascia l'ultima posizione solitaria in classifica agganciando proprio la Castelnuovese. Una rete per tempo per i sabini: sblocca la gara nella prima frazione Popa e raddoppia nella ripresa Williams, arriva solo sul finale la rete che accorcia le distanze per i padroni di casa. Domenica prossima la squadra allenata da Andrea Cataldi affronterà sul suo campo il Licenza



RISULTATI XVI DI RITORNO

Castelnuovese – Cantalupo 1-2

Guidonia – Pro Roma 4-5

Licenza – S. Angelo Romano 1-2

Luiss - Salto Cicolano 6-2

Maglianese – Fiano Romano 1-1

Ostiantica – Vicovaro 4-1

Morandi – Vus Subiaco 4-3

Spes Poggio Fidoni – Villalba 0-3

Vigori Perconti – Cantalice ndao



LA CLASSIFICA

Villalba 71

Pro Roma 70

Vigor Perconti, S. Angelo Romano 61

Vicovaro 59

Fiano Romano 58

Maglianese 49

Vis Subiaco 47

Cantalice 45

Salto Cicolano 43

Morandi, Luiss, Ostiantica 40

Guidonia 39

Licenza e Spes Poggio Fidoni 31

Castelnuovese, Cantalupo 18

