di Silvio Ippoliti

RIETI - Il Cantalupo corsaro sul campo della Castelnuovese vince 2-1 e lascia l'ultima posizione solitaria in classifica agganciando proprio la Castelnuovese. Una rete per tempo per i sabini: sblocca la gara nella prima frazione Popa e raddoppia nella ripresa Williams, arriva solo sul finale la rete che accorcia le distanze per i padroni di casa. Domenica prossima la squadra allenata da Andrea Cataldi affronterà sul suo campo il Licenza. «Siamo contenti – dice l'allenatore del Cantalupo Andrea Cataldi – non volevamo chiudere la stagione ultimi da soli. Siamo riusciti almeno in questo obiettivo. Dico peccato perchè da quando ho preso questa squadra, nonostante le molte difficoltà, siamo riusciti a dare tutto. Non siamo riusciti a prenderci i playout, ma i punti di distacco erano troppi. Rimane una partita e vogliamo vincerla».

Domenica 29 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:35



