di Silvio Ippoliti

RIETI - Bella partita quella del comunale di Magliano Sabina tra la Maglianese e il Fiano Romano. Un punto e una rete a testa (1-1), il pareggio dei padroni di casa arriva solo sul finale. La prima frazione termina 0-0 in cui la squadra di Lucà si è fatta preferire per il gioco espresso e le occasioni create. Nella ripresa complice il grande caldo calano entrambe le formazioni ma è il Fiano Romano a portarsi in vantaggio. Giradola di cambi per mister Lucà che alla fine porta i frutti sperati: è proprio il nuovo entrato Tronca, classe 1998 a trovare il pareggio (primo gol stagionale per lui) con un bel tocco d'esterno in area. «Dispiace perchè avremmo meritato sicuramente di più per quanto visto in campo – evidenzia l'allenatore della Maglianese Massimo Lucà – avremmo voluto superare quota 50. Siamo comunque soddisfatti perchè abbiamo dimostrato in quest'ultima parte di stagione di potercela giocare e vincere spesso con tutte le squadra che ci precedono in classifica».

Domenica 29 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:35



