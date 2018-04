di Silvio Ippoliti

RIETI - Domenica amara per il Salto Cicolano che crolla sul campo della Luiss. Un 6-2 che non lascia scampo agli equicoli apparsi distratti e poco concentrati. La differenza di motivazioni ha fatto la differenza nel corso di un partita già chiusa dopo i primi 20 minuti in cui gli equicoli hanno subito 4 reti senza riuscire a reagire. Una timida reazione arriva solo nella ripresa con le reti di Alberto Di Girolamo e Leonardi che rendono meno pesante il passivo. Nell'ultima stagionale i biancoblù ospiteranno la Spes Poggio Fidoni ancora alla ricerca di punti. «Brutta partita – sottolinea il tecnico del Salto Cicolano Giancarlo Senneca – molto disdratti e svagati. Loro avevo più motivazioni di noi e l'hanno dimostrato. Dopo la salvezza ottenuta abbiamo completamente staccato la spina».



Domenica 29 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:17



