di Silvio Ippoliti

RIETI - Non riesce l'impresa alla Spes Poggio Fidoni che affrontava davanti ai propri tifosi la capolista Villalba. Finisce 3-0 per gli ospiti a cui mancano tre punti, da ottenenere nell'ultimo turno, per centrare la vittoria del campionato. Nonostante la differenza in classifica partita in equilibrio nei primi 35' in cui la squadra di Pompili ha sfiorato in un paio di occasioni la rete del vantaggio prima della rete dell' 1-0 che ha spianato la strada alla capolista. Arriva in chiusura di prima frazione la rete del 2-0 che taglia le gambe ai gialloverdi che nella ripresa ci provano senza riuscire nella rimonta. Il 3-0 arriva solo sul finale. Nell'ultima giornata i reatini saranno impegnati sul campo del Salto Cicolano, sarà importante vincere per superare il Licenza e quindi avere un miglior posizionamento in vista del playout. «Passivo troppo pesante per quanto visto in campo – dice il tecnico della Spes Poggio Fidoni Roberto Pompili - abbiamo approcciato molto bene la gara, peccato aver subito gol in quel modo. Dopo aver sbloccato la gara sono uscite fuori le qualità del Villalba».

Domenica 29 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:06



© RIPRODUZIONE RISERVATA