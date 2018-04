di Silvio Ippoliti

RIETI - Si sono disputati due derby reatini nella quindicesima giornata di Promozione.



Va alla Spes Poggio Fidoni la sfida del Ramacogi col Cantalice. Una rete di Marco Massimi regala in tre punti ai ragazzi di Pompili che vedono più vicini i playout. “È stata una vittoria importante sia per la classifica che per il morale - dice il difensore della Spes Poggio Fidoni Marco Massimi - ci servivano assolutamente i tre punti per rimanere in piena zona playout. Non è stata una bellissima partita soprattutto per il molto caldo, inoltre non siamo stati subito bravi a finalizzare le occasioni che ci sono capitate nel primo tempo. A metà secondo tempo siamo riusciti a passare in vantaggio con un mio gol, che oltre a darci tre punti spero possa dare morale ai miei compagni per questo finale di campionato. Siamo un grande gruppo, possiamo ancora salvarci dopo tutto quello che è successo in questa stagione calcistica. Dobbiamo crederci, allenarci e andare ad affrontare il probabile playout con la giusta convinzione e mentalità». Ancora una sconfitta invece per il Cantalice. «Una partita giocata con poca determinazione contro una squadra che sicuramente di motivazioni ne aveva molte di più - sottolinea il portiere del Cantalice Andrea Pezzotti - Ora cerchiamo di chiudere l'anno in modo dignitoso».



Il Salto Cicolano si aggiudica il derby con la Maglianese. La doppietta di Andrea Ranieri e la rete di Tavani regalano i tre punti ai biancoblù che davanti ai propri tifosi possono festeggiare la salvezza matematica. «Obiettivo raggiunto - evidenzia l’attaccante del Salto Cicolano Andrea Ranieri - siamo tutti contenti soddisfatti del campionato svolto. Ieri non c’è stata partita volevamo chiudere questo discorso salvezza e ci siamo riusciti».



Terza sconfitta di fila per il Cantalupo che cade in casa contro l’Ostiantica per 2-1. «È stata una partita gradevole - dice il tecnico del Cantalupo Andrea Cataldi - loro in vantaggio poi abbiamo pareggiato, negli ultimi minuti su un nostro svarione sono andati di nuovo in vantaggio. Peccato, d'altronde nel calcio vince sempre la squadra che mette la palla in rete».



RISULTATI XV DI RITORNO

Cantalice - Spes Poggio Fidoni 0-0

Cantalupo - Ostiantica 1-2

Fiano Romano - Guidonia 0-0

S. Angelo Romano - Castelnuovese 4-0

Pro Roma - Vis Subiaco 5-1

Morandi - Licenza 2-1

Salto Cicolano - Maglianese 3-1

Vicovaro - Vigor Perconti 1-1

Villalba - Luiss 2-1



LA CLASSIFICA

Villalba 68

Pro Roma 67

Vicovaro 59

Vigor Perconti, S. Angelo Romano 58

Fiano Romano 57

Maglianese 48

Vis Subiaco 47

Cantalice 46

Salto Cicolano 43

Guidonia 39

Luiss, Ostiantica, Morandi 37

Licenza e Spes Poggio Fidoni 31

Castelnuovese 18

Cantalupo 15

Gioved├Č 26 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:58



