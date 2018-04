di Renato Leti

I COMMENTI

Simone Patacchiola, tecnico Cantalice

Roberto Pompili, tecnico Spes Poggio Fidoni

IL TABELLINO

Cantalice

Spes Poggio Fidoni

Arbitro

RetI

Note

RIETI - Nella quindicesima giornata di ritorno del campionato di Promozione va in scena al Ramacogi il derby tra Cantalice e Spes Poggio Fidoni. Al termine dei novanta minuti di gioco è la formazione ospite a conquistare i tre punti imponendosi per 1-0 grazie al gol di Massimi realizzato al 28' del secondo tempo.Il grande caldo condiziona il gioco di ambedue le squadre che non creano particolari azioni degne di nota: al 5' termina alto un colpo di testa di Monaco ed al 20' stessa sorte dalla parte opposta per una conclusione di Simotti. Al 30' Pezzotti respinge un tiro di Gaeta ed un minuto dopo Santarelli blocca una girata al volo di Beccarini. Al 33' doppia respinta dei difensori del Cantalice su tentativi di Quadrini ed al 39' prezioso intervento di Pezzotti che respinge d'istinto un tiro ravvicinato di Fany. Nella ripresa le forze fisiche calano e si notano più le disattenzioni e gli errori che le azioni pericolose. Al 18' un calcio di punizione di Simotti viene ripreso in area da Renzi che effettua l'assist perfetto per Brucchietti ma ancora Pezzotti è decisivo nella deviazione in angolo. Al 28' arriva il gol-partita: Tolomei dalla bandierina lascia partire uno spiovente in area ed in mischia il più lesto è Massimi che devia il pallone in rete.«Siamo apparsi demotivati e poco concentrati in occasione della rete subìta. È mancato soprattutto il gioco e ne siamo rammaricati».«Tre punti importantissimi che ci permettono di poterci avvicinare ai playout. Per il resto è stata una prestazione non esaltante ma il caldo ha un po' tagliato le gambe a tutti».: Pezzotti, Micarelli (3' st Cardini), Ortenzi (1' st Agnesi), Cianetti, Panitti, Salvi, Suwareh (20' st D'Aquilio), Santarelli, Monaco (31' st Papucci), Beccarini, Accardo (31' st Gregori). A disp. Patacchiola, Dionisi. All. Simone Patacchiola: Santarelli, Massimi, Chieie (10' st Graziani), Brucchietti, Basilici (34' st Iacobelli), Quadrini, Gaeta (1' st Renzi), Petrongari, Fany (32' st Martini), Simotti, Cenfi (36' pt Tolomei). A disp. Nobili, Novelli. All. Roberto Pompili: Trebbi di Roma1 (Mounga di Roma1 e Dattilo di Roma1): 28' st Massimi: ammoniti Monaco, Accardo, Cardini, Tolomei; angoli: 1-4.