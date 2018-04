di Silvio Ippoliti

RIETI - Mattina amara per le reatine di Promozione: nella quattordicesima di ritorno due ko per Cantalice e Spes Poggio Fidoni.



Arriva un’altra sconfitta per il Cantalice che cade sul campo della Luiss: termina 2-1 in favore dei padroni di casa. Sbloccano la gara i romani prima del pareggio di Beccarini. Al 93’ arriva la beffa con la rete che fissa il punteggio sul 2-1. «Brutta partita - dice il tecnico del Cantalice SImone Patacchiola - abbiamo staccato la spina. Sono molto amareggiato».



La Spes Poggio Fidoni perde 1-0 in casa contro il Vicovaro. Dopo un buonissimo primo tempo in cui i gialloverdi avrebbero potuto sbloccare la gara in apertura di ripresa arriva la rete degli ospiti che ha cambiato le sorti della gara. Un sconfitta immeritata per la squadra allenata da Pompili che ha concesso praticamente nulla ad una formazione forte come il Vicovaro. «Se dico che non abbiamo concesso nulla, non è per modo di dire - dichiara l’allenatore della Spes Poggio Roberto Pompili - c’è amarezza perché soprattuto nel primo tempo abbiamo fatto una grande partita. Peccato per le occasioni sprecate, dopo il loro gol abbiamo avuto poche energie soprattutto mentali».

Domenica 22 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:09



© RIPRODUZIONE RISERVATA