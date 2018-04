di Silvio Ippoliti

RIETI - Una vittoria e una sconfitta per le formazioni Sabine di Promozione nella quattordicesima giornata di ritorno.



Non si ferma la Maglianese che batte un’altra grande del campionato continuando nel momento d’oro. Arriva un altro 1-0, questa volta a farne le spese è la capolista Villalba. Firma il successo dei sabini Cardella con una bella conclusione dal limite dell’area. Buono lo spettacolo al comunale di Magliano Sabina in cui entrambe le formazioni hanno giocato a viso aperto. «Grande soddisfazione - dice l’allenatore della Maglianese Massimo Lucá- sono felice per i ragazzi e per la società che hanno svolto un grande lavoro in questa stagione».



Ancora una pesante sconfitta invece per il Cantalupo che rimedia un pesante 5-0 sul campo della Vigor Perconti.

Domenica 22 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:57



