di Silvio Ippoliti

RIETI - Quattro giornate al termine della stagione di Promozione: le formazioni reatine sono pronte ad affrontare il rush finale. Nella quattordicesima di ritorno sfide in trasferta per il Cantalice sul campo della Luiss, del Cantalupo su quello della Vigor Perconti e del Salto Cicolano su quello del Guidonia. Gare casalinghe complicate per Spes Poggio Fidoni e a Maglianese che attendono Vicovaro e Villalba.



LUISS (34)- CANTALICE (45)

(ore 11, arbitro Bosco di OstiaLido)

Cerca il riscatto il Cantalice dopo la sconfitta interna nel derby contro la Maglianese. La squadra di Patacchiola sarà ospite della Luiss. Una gara da prendere con le molle visto che la Luiss è alla ricerca di punti salvezza. «Partita dura contro una squadra che si deve salvare - dice il tecnico Simone Patacchiola - faremo comunque la nostra gara al massimo».



MAGLIANESE (45) - VILLALBA (65)

(ore 11, arbitro Barmasse di Aosta)

La Maglianese ospita al Comunale di Magliano Sabina la capolista Villalba. Una gara da giocare senza pressioni e senza l’assillo dei tre punti per i ragazzi di Lucá con l’obiettivo salvezza ormai in tasca. «Giocheremo spensierati, con sapevoli che affrontiamo una grande squadra prima in classifica - dice l'allenatore Massimo Lucá - Ci sarà tanto pubblico sugli spalti, come giusto che sia. Dunque onoreremo con il massimo impegno la partita e vogliamo ben figurare».



GUIDONIA (35)- SALTO CICOLANO (40)

(ore 16.30, arbitro Piccolo di Aprilia)

Alla ricerca di un punto per la matematica salvezza il Salto Cicolano va in trasferta a Guidonia. Il tecnico Giancarlo Senneca non vuole ancora alzare le mani dal manubrio e vuole chiudere i conti il prima possibile. «Manca poco per la matematica - dice il mister Giancarlo Senneca - dobbiamo rimanere concentrati fino alla fine».



SPES POGGIO FIDONI (28) - VICOVARO (55)

(ore 11, arbitro Bartocci Roma 2)

Partita complicata per la Spes Poggio Fidoni che attende al Chiani il Vicovaro, quarta forza del campionato. I gialloverdi vogliono dare continuità alla vittoria nell’ultimo turno. «Una partita difficile perché affrontiamo una avversario costruito per vincere il campionato e che è ancora ad un punto dai playoff - afferma il tecnico Roberto Pompili - Il nostro morale è buono e in casa vogliamo fare bene».



VIGOR PERCONTI (54) - CANTALUPO (15)

(ore 11, arbitro Damiani di Frosinone)

Trasferta proibitiva per il Cantalupo sul campo della Vigor Perconti formazione che veniva da un ottimo momento prima del ko nell’ultimo turno. I sabini voglio ben figurare con l’intento di chiudere al meglio la stagione. «Noi ormai non abbiamo nulla più da chiedere al campionato - dice l’allenatore Andrea Cataldi - Vogliamo onorarlo fino alla fine senza favorire alcuna squadra. Partita difficile da affrontare con una squadra ben compatta che cercherà di prendere i 3 punti per poter tentare l'approccio ai playoff. Noi di certo combatteremo fino alla fine quantomeno per raggiungere la penultima posizione e non chiudere come fanalino di coda».



LE ALTRE GARE

Castelnuovese- Licenza

Ostiantica- S. Angelo Romano

Pro Roma - Morandi

Vis Subiaco- Fiano Romano



CLASSIFICA

Villalba 65

Pro Roma 61

Fiano Romano 56

Vicovaro 55

Vigor Perconti 54

S. Angelo Romano 49

Cantalice, Maglianese 45

Vis Subiaco 44

Salto Cicolano 40

Guidonia35

Morandi, Luiss, Ostiantica 34

Licenza 30

Spes Poggio Fidoni 28

Castelnuovese 17

Cantalupo 15

Sabato 21 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:27



