di Silvio Ippoliti

RIETI - Nella tredicesima giornata di ritorno salta il fattore campo nei due derby reatini: corsara la Maglianese sul campo del Cantalice mentre la Spes Poggio Fidoni espugna quello del Cantalupo. Senza problemi il Salto Cicolano contro il Subiaco.



Il derby tra Cantalice e Maglianese è stato caratterizzato dalle molte assenze in entrambe le formazioni. Le due squadra comunque hanno offerto un buono spettacolo, alla fine la spunta la Maglianese che grazie alla rete di Marcheggiani (1-0) raggiunge proprio il Cantalice a quota 45 punti . Commenta la gara il difensore Silvio Ceccarelli: «Grande primo tempo nostro creando molte occasioni senza concedere nulla a una squadra che gioca un buon calcio. Nella ripresa le assenze si sono fatte sentire ed è venuto fuori il Cantalice che ha creato diverse occasioni. Grazie anche ad un po’ di fortuna siamo riusciti a tenere il risultato, se il Cantalice avesse segnato il pareggio c’era veramente poco da dire». È rammaricato il portiere del Cantalice Andrea Pezzotti che commenta così la gara: «Nel primo tempo non abbiamo creato nulla e abbiamo preso gol su una nostra disattenzione. Nel secondo, invece, abbiamo giocato nella metà campo della Maglianese creando almeno 4/5 palle gol solari».



Torna alla vittoria la Spes Poggio Fidoni che in trasferta s’impone 2-0 sul campo del Cantalupo. Firmano il successo gialloverde Renzi e Petrongari. «È stata una partita affrontata con l'atteggiamento giusto - dichiara il centrocampista della Spes Poggio Fidoni Diego Petrongari - nel primo tempo oltre il gol abbiamo creato altre 3-4 chiare occasioni pericolose, concedendo al Cantalupo poco e niente. Nel secondo tempo chi é entrato dalla panchina c'ha dato una grossa mano, abbiamo prima raddoppiato e poi gestito un risultato che ci dà modo ancora di sperare. Domenica sarà un altra finale».



Davanti ai propri tifosi il Salto Cicolano batte il Subiaco e si accinge a festeggiare la salvezza, manca un punto per la matematica. Grande gara degli equicoli che s’impongono grazie alle reti di Luzzi e Antonio Anselmi. Commenta la partita l’attaccante dei biancoblù Andrea Ranieri: «Ci servivano i tre punti, è stato una partita dura ed equilibrata, abbiamo sbloccato il risultato con un bellissimo gol di Luzzi, potendoci permette di gestire la partita e chiuderla. Adesso manca poco per il nostro obbiettivo, anche se giocheremo tutte le partite per vincere, testa a Guidonia».



RISULTATI, XIII RITORNO

Cantalice - Maglianese 0-1

Cantalupo - Spes Poggio Fidoni 0-2

Salto Cicolano- Vis Subiaco 2-0

Fiano Romano - Pro Roma 1-1

Licenza - Ostiantica 2-3

S. Angelo Romano - Vigor Perconti 1-0

Morandi - Castelnuovese 2-2

Vicovaro- Luiss 2-1

Villalba- Guidonia 2-1



CLASSIFICA

Villalba 65

Pro Roma 61

Fiano Romano 56

Vicovaro 55

Vigor Perconti 54

S. Angelo Romano 49

Cantalice, Maglianese 45

Vis Subiaco 44

Salto Cicolano 40

Guidonia 35

Morandi, Luiss, Ostiantica 34

Licenza 30

Spes Poggio Fidoni 28

Castelnuovese 17

Cantalupo 15

Luned├Č 16 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:09



© RIPRODUZIONE RISERVATA